Iuliano attacca un ex Juventus: “Ora sta meglio che a Torino?”

Adrien Rabiot ha recentemente dichiarato di sentirsi finalmente capito al Marsiglia, lanciando un’ombra sulla sua esperienza alla Juventus. Le sue parole non sono passate inosservate e hanno scatenato la reazione di Mark Iuliano, ex difensore bianconero, che ai microfoni di TvPlay ha criticato duramente il centrocampista francese.

Le dichiarazioni di Rabiot

Nonostante Adrien Rabiot abbia in passato detto che la Juventus gli aveva dato tanto, in una intervista a DAZN ha parlato così della sua esperienza marsigliese: “Non ho mai ricevuto così tanto amore come qui a Marsiglia. Qui vengo riconosciuto per quello che valgo”. Dichiarazioni che, come detto, gettano un’ombra sui suoi anni alla Juventus. E aprono scenari anche sul suo discusso addio arrivato alla fine di una di telenovela cominciata già in primavera.

Iuliano su Rabiot: “La Juventus lo ha sempre difeso”

L’ex giocatore della Juventus non ha usato mezzi termini nel commentare le dichiarazioni di Rabiot, sottolineando come il club lo abbia sempre sostenuto nonostante le difficoltà iniziali: “Abbiamo aspettato per 4 anni prima che azzeccasse una stagione, aveva uno stipendio enorme e la Juventus l’ha sempre difeso“.

Secondo Iuliano, il trattamento riservato a Rabiot a Torino è stato più che privilegiato: “Io sono stato là tante volte, lo trattavano come Zidane“. Un paragone che, secondo lui, stride con il rendimento del francese nei suoi primi anni in bianconero.

L’ironia di Iuliano: “Aveva anche gli psicologi…”

La frase di Rabiot sul sentirsi capito al Marsiglia ha suscitato l’ironia dell’ex difensore juventino. Iuliano ha risposto con una stoccata pungente: “Mi fa ridere questa cosa: ha detto che si sente capito al Marsiglia. A Torino aveva gli psicologi…“.

Le parole di Iuliano alimentano così il dibattito su Rabiot e il suo rapporto con la Juventus, una squadra che lo ha aspettato a lungo e sostenuto, ma che ora si ritrova a leggere dichiarazioni poco lusinghiere da parte del centrocampista francese.