Lo sport italiano piange: addio al campione d’Italia

Un triste lutto ha colpito nelle scorse ore il mondo del pattinaggio artistico: se ne va una figura di riferimento dello sport.

Un grave lutto ha colpito nelle scorse ore il mondo del pattinaggio artistico. Si è spenta il giorno lunedì 10 marzo Stefania Lucarelli, moglie di Franco Lucarelli, e grande protagonista della disciplina su rotelle. Per diverdi anni ha fatto parte dell’organo incaricato di gestire gli ufficiali di gara del Comitato Regionale del Lazio. Stefania Lucarelli è stata una figura rilevante nel pattinaggio a rotelle del Lazio.

Una grande passione, quella per lo skating, che aveva trasmesso anche alla figlia Cristina, che diversi anni fa si era laureata campionessa italiana di pattinaggio artistico. Ed anche il marito era stato per anni una figura di spicco del pattinaggio, avendo ricoperto la carica di vice presidente del Comitato Regionale del Lazio. La notizia è stata diffusa nelle scorse ore dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici, esprimendo il proprio cordoglio attraverso una nota.

Lutto nel mondo del pattinaggio, addio a Stefania Lucarelli

Se ne va una donna che era diventata una figura di riferimento per il mondo del pattinaggio artistico del Lazio e che era stata apprezzata e amata da tutti ancor prima per la sua grande umanità. La notizia della sua scomparsa ha toccato gli appassionati dello sport rotellistico e tutti coloro che avevano avuto modo di conoscerla in questi anni. Decine di commenti sono arrivati sulla pagina Facebook della FISR all’annuncio del triste lutto.

“Si è da poche ore spenta la sig.ra Stefania Lucarelli, moglie di Franco Lucarelli. Donna appassionata, è stata per molti anni responsabile degli ufficiali di gara del CR Lazio. Anche la figlia Cristina Lucarelli è stata campionessa italiana di pattinaggio artistico molti anni fa ed il marito è stato vicepresidente del CR Lazio. Una donna, e una famiglia, che ha dedicato la propria vita al nostro sport. Oggi si terranno i funerali. La FISR si stringe attorno a coloro che la amavano e augura loro le più sentite condoglianze”, si legge nel comunicato apparso sul sito della Federazione.

“Sei stata una grande amica, ciao Stefania”, “Una bella persona del nostro pattinaggio, un abbraccio alla famiglia”, “Una grande donna”, si legge tra le righe della pagina della Federazione.