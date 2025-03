Simeone sbotta dopo Atletico-Real: “Alzi la mano chi l’ha visto”

Incredibile quanto accaduto nella lotteria dei calci di rigore in Altetico Madrid-Real Madrid. Il penalty trasformato da Julian Alvarez è stato annullato dopo un check del Var in quanto il calciatore della squadra allenata da Simeone avrebbe toccato il pallone due volte al momento del tiro. Una scelta decisiva ai fini del risultato e della qualificazione dei Blancos ai quarti di finale di Champions League.

Nel post-partita tra Atletico e Real Madrid, il tecnico dei Colchoneros, Diego Simeone ha sbottato in conferenza stampa dopo il calcio di rigore annullato a Julian Alvarez nella lotteria dei tiri dagli undici metri. “Non ho mai visto il VAR richiamare un arbitro in una situazione come quella di stasera. Dico tutti qui: alzate la mano se avete visto che Julian ha toccato la palla due volte nel rigore. Forza! Nessuno alza la mano. Passiamo a un’altra domanda”

Rigore Alvarez: Courtois e Ancelotti rispondono a Simeone

Il portiere del Real Madrid, Thibaut Courtois, ha commentato al termine della sfida valevole per gli ottavi di ritorno di Champions League la decisione del VAR sul “Rigore Alvarez” dopo le parole di Simeone: “Sono stanco di questo continuo piangere per situazioni del genere. Gli arbitri non vogliono avvantaggiare nessuna squadra, sia in Spagna che in Europa. Hanno fatto la loro scelta con chiarezza. Se sei in vantaggio per 1-0 sin dal primo minuto e non cerchi di segnare il secondo gol, è colpa della tua strategia”.

Del rigore trasformato dall’argentino e poi annullato ne ha anche parlato Carlo Ancelotti: “È una lotteria, fa due tocchi perché tira con il piede destro e la prende anche con il sinistro. Io non me ne sono accorto subito”, ha spiegato il tecnico del Real Madrid che nella serata di ieri ha staccato il pass per i quarti di finale.