Rigore di Alvarez, il comunicato dell’UEFA: “Avvieremo discussioni sulla regola”

Dopo il rigore di Julian Alvarez, che tanto ha fatto discutere in Spagna e non solo, è arrivata la nota stampa dell’UEFA, massimo organo calcistico europeo, all’interno della quale si spiega l’accaduto e gli approfondimenti che verranno fatti: “L’Atletico Madrid ha chiesto informazioni alla UEFA in merito all’annullamento del rigore calciato da Julián Alvarez al termine della partita di ieri di UEFA Champions League contro il Real Madrid.

Sebbene il tocco sia stato minimo, il giocatore ha effettivamente toccato la palla con il piede d’appoggio prima di calciarla, come mostrato nel video allegato (nella nota è presente un video in cui il tocco risulta effettivamente evidente, ndr). In base alla regola attuale (Regole del gioco, Regola 14.1), il VAR ha dovuto richiamare l’arbitro segnalando che il gol doveva essere annullato.

La UEFA avvierà discussioni con la FIFA e l’IFAB per determinare se la regola debba essere rivista nei casi in cui un doppio tocco sia chiaramente involontario”.

Le parole di Simeone in conferenza

“Non parlerei di fortuna, parlerei di sentirmi orgoglioso della squadra che abbiamo e di come competere sempre. Questo rimarrà nella storia, durante tutto questo processo che abbiamo attraversato nel club”.

“Abbiamo avuto una partita molto ben controllata dall’inizio alla fine. Abbiamo avuto occasioni per aumentare il nostro vantaggio, ma ci è mancata la precisione alla fine della partita. Hanno controllato il possesso palla ma non hanno creato occasioni da gol. Hanno sbagliato il rigore e penso che abbiamo fatto un lavoro incredibile”.

“I rigori sono diversi in allenamento rispetto alle partite; non ho visto come li hanno tirati. Julian sembra toccare la palla quando tira, e se l’arbitro la vede così, sarà così.”

“Orgogliosi della squadra che abbiamo, i nostri tifosi devono essersi divertiti a veder giocare questa partita. Ci hanno battuti quasi sempre o sempre in Champions League, ma hanno difficoltà: hanno difficoltà davvero”.