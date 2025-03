I tifosi del Liverpool ironizzano contro Chiesa: “Vive i nostri sogni”

Federico Chiesa e una permanenza al Liverpool sempre più lontana. L’ex Juventus è finito nel mirino dei tifosi dei Reds.

Su X, il profilo Anfield Agenda, ha ironizzato contro il classe ‘97: “Chiesa sta vivendo tutti i nostri sogni: abbonamento in prima fila e 140 mila sterline a settimana”.

Minutaggio scarsissimo per il figlio d’arte considerando anche lo stipendio percepito in Inghilterra da circa 7,5 milioni di euro netti a stagione e con l’ex bianconero che fino a questo momento ha collezionato 10 presenze per un totale di 371 minuti di cui solo 239 nelle coppe.

Arrivato in Inghilterra per 15 milioni di euro con un contratto in scadenza nel 2028, Federico Chiesa potrebbe già lasciare il Liverpool in estate a caccia di una nuova avventura, soprattutto in Serie A con diversi top club sulle sue tracce e con lo stesso esterno azzurro desideroso di giocare con maggiore continuità e di riconquistare la Nazionale Italiana allenata dal Ct Spalletti. Il nodo è rappresentato dall’ingaggio con lo stesso Chiesa che dovrà ridursi lo stipendio per tornare in Serie A.

I tifosi del Liverpool contro Chiesa: oltre il danno la beffa

Recentemente il ct Luciano Spalletti non lo ha convocato per gli impegni con l’Italia sottolineando come Federico Chiesa stesse trovando poco spazio al Liverpool guidato da Arne Slot e ieri eliminato dalla Champions League dal PSG dopo i calci di rigore con un super Donnarumma protagonista.: “E’ chiaro che mi piacerebbe vedere Chiesa giocare di più rispetto a quanto fatto finora…”.