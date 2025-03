Anticipi e posticipi, Serie A in campo anche a Pasqua: il programma

Pasqua con la Serie A Enilve! L’ultima volta che la Serie A era scesa in campo nel giorno di Pasqua, correva l’anno 1978 ed era domenica 26 marzo. In quel caso giocarono tutte le squadre partecipanti al campionato e, per rimanere sull’attualità, l’Inter vinse a Bergamo, 1-0 contro l’Atalanta con rete di Oriali al 77’.

In questo caso si giocheranno tre sfide, che però potrebbero essere molto importanti per il destino del campionato, ma vediamo il programma completo.

La 31^ giornata prende il via venerdì 4 aprile con Genoa-Udinese alle 20.45. il giorno successivo il programma si apre alle 15.00 con Monza Como per proseguire alle 18.00 con Parma-Inter e alle 20.45 con Milan-Fiorentina. Domenica all’ora di pranzo in campo Lecce e Venezia, mentre alle 15.00 tocca a Empoli-Cagliari e Torino-Hellas Verona. Atalanta-Lazio si gioca alle 18.00 seguita in serata da Roma-Juventus. Bologna-Napoli, lunedì sera, è la sfida conclusiva del turno di campionato.

Lazio-Roma, domenica 13 aprile alle 20.45 si prende la scena nella 32^ giornata che comincia venerdì con Udinese-Milan. Sabato 12 aprile in campo Venezia-Monza alle 15.00 , Inter-Cagliari alle 18.00 e Juventus-Lecce alle 20.45. Atalanta-Bologna è la sfida di pranzo della domenica, che prevede ancora due partite in contemporanea alle 15.00, Fiorentina-Parma ed Hellas Verona-Genoa, prima di Como-Torino alle 18.00. Chiude ancora il Napoli, impegnato lunedì sera in casa contro l’Empoli.

La Serie A Enilive nel fine settimana successivo torna in campo a Pasqua: apre alle 15.00 Empoli-Venezia, alle 18.00 c’è Bologna-Inter, mentre alle 20.45 scendono in campo Milan e Atalanta. Tre sfide, Lecce-Como, Monza-Napoli e Roma-Hellas Verona in programma anche il giorno prima, sabato 19 aprile sempre alle 15.00, alle 18.00 e alle 20.45, mentre il grosso del turno si gioca il lunedì dell’Angelo. Niente grigliata di Pasquetta per Torino e Udinese, in campo alle 12.30, e a rischio anche quella di Cagliari e Fiorentina che si affrontano alle 15.00. Genoa-Lazio è in programma alle 18.00, mentre chiude Parma-Juventus alle 20.45