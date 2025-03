Berrettini incredulo, il video mostra tutto

Il romano finisce ko anche fuori da un campo da tennis. “Che ca**o è cinese?”, le immagini di una sconfitta imbarazzante

Berrettini è un vero e proprio mistero. Fa trenta e mai trentuno, sembrava risbocciato dopo un anno e mezzo negativo, poi ecco arrivare un’eliminazione dietro l’altra. L’ultima a Indian Wells, dove si è fatto battere di nuovo da Tsitsipas.

Brutta partita quella col greco, e non è che quest’ultimo abbia fatto il fenomeno. Il romano è andato subito in tilt sul piano mentale, sbagliando i colpi più semplici, alla portata di un giocatore del suo livello.

Almeno non ha accampato scuse dopo la sconfitta: “Stefanos ha giocato davvero bene e io non sono stato all’altezza della situazione – le sue parole in conferenza stampa – Sul campo centrale la palla vola e rimbalza davvero alta, credo di non aver giocato neanche un colpo all’altezza dell’anca,

A dire il vero sono rimasto un po’ spiazzato dalle condizioni e ho anche messo in campo un pizzico di energia in meno rispetto al solito – ha ammesso – Ho provato in qualche modo a lottare e a rimanere aggrappato alla partita, però lui onestamente ha giocato nettamente meglio di me e ha meritato la vittoria”.

Berrettini perde anche a ping pong, ‘umiliato’ da Sara Errani: “È nata a Pechino”

Con Sonego gli è andato male anche il doppio. Fuori ai quarti di finale, sconfitti dalla coppia Arevalo-Pavic. Un flop totale per Berrettini, sconfitto anche fuori da un campo da tennis. A metterlo ko ci ha pensato Sara Errani, in una sfida agguerritissima a ping pong – presa sul serio, questo va detto, più da lei che da lui – iniziata a causa della pioggia che ha impedito loro di allenarsi.

Matteo Berrettini and Sara Errani playing ping pong 😂 (via @JasminePaolini) pic.twitter.com/736Z2DYv6C — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 12, 2025

Dopo il punto della Errani, scopriremo poi essere il tredicesimo (!), un Berrettini a dir poco sorpreso dalla bravura della collega esclama con ironia: “Che ca**o è cinese? È nata a Pechino la Errani?“. Mentre la Errani chiama il 13-6 in suo favore, si vede e si sente Vavassori ridere. Idem Jasmine Paolini, la cui matta risata emerge in sottofondo.

La Errani ha riposta video e foto sui social, chiedendo provocatoriamente: “Sfida vinta da? Matteo o Sara?”. La risposta sta proprio nel video: 13 a 6, un punteggio a dir poco imbarazzante per Berrettini.