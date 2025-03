Brignone-Goggia, che doppietta a La Thuile. Ora la Coppa Generale è a un passo: “Una giornata fantastica!”

Il numerosissimo pubblico di La Thuile è stato premiato. Federica Brignone ha messo a segno la vittoria numero 37 della carriera, nel secondo SuperG valdostano, e il podio numero 83, a meno 5 dal mito Alberto Tomba. E, naturalmente, ha di fatto messo le mani sulla sua seconda Coppa del mondo generale, dopo quella già vita nel 2020. Manca l’aritmetica (sono 382 i punti di vantaggio della valdostana su Lara Gut-Behrami, oggi quarta), ma a quattro gare dal termine della stagione, una per disciplina, appare impossibile che l’elvetica possa ribaltare la classifica, anche perché nessuna delle due contendenti prende normalmente parte allo slalom.

Tornando alla gara, si allunga la fila delle doppiette azzurre nella storia. Oggi l’Italia femminile mette a segno la doppietta numero 15, grazie anche al secondo posto di Sofia Goggia, ad un solo centesimo dalla compagna di squadra. L’ultima doppietta fu nella discesa di Garmisch, dello scorso 25 gennaio, quando vinse sempre Federica Brignone (al decimo centro stagionale), davanti a Sofia Goggia per un centesimo. Esattamente come oggi.

Sul terzo gradino del podio sale la francese Romane Miradoli, staccata di soli 5 centesimi dalla Brignone, mentre è sesta Elena Curtoni, 11/a è Marta Bassino, 20/a Roberta Melesi, 24/a Laura Pirovano. Fuori dalle trenta Asja Zenere. Brignone acquisisce un nuovo pettorale rosso, quello del superG, anche se solo per 5 punti (570 a 565) e sarà la gara di Sun Valley a decidere la vincitrice. Terza è la Goggia a 104 punti, quindi non potrà più concorrere per la vittoria finale. L’altro pettorale rosso, Brignone lo ha preso nella discesa, con 16 punti di vantaggio su Cornelia Huetter e 34 rispetto a Goggia. In gigante, invece, Brignone insegue Alice Robinson a distanza di soli 20 punti. Saranno davvero interessanti le gare americane della prossima settimana, che provvederanno a sancire tutti i verdetti.

“Sto vivendo una giornata fantastica – ha detto Brignone -. Ci tenevo ad arrivare in luce verde davanti a questo pubblico. Non ho pensato a niente altro. Non ho fatto errori, è andato tutto bene, sono stata veloce. La pista era molto migliore di ieri. In più ho avuto due fortune: partire con il numero 6 e arrivare davanti per pochi centesimi. Andrò a Sun Valley con due pettorali rossi, ma non è finito niente. Ho ancora tanto da giocarmi e devo rimanere concentrata per due settimane. E’ stata una stagione via via sempre più tosta e sempre più impegnativa. Per questi motivi ho bisogno di rimanere sul pezzo fino alla fine, e non sarà per niente facile. Se tutto va bene, questa volta mi consegneranno la Coppa in mano e non me la spediranno per posta. Ed è una cosa che ho sempre sognato. Sofia una cultura del lavoro davvero impressionante e la capacità di risollevarsi. Per questi motivi continuiamo a fare podi e risultati importanti. Ringraziamo la Federazione che ci mette nelle condizioni migliori per poter dare il massimo”.