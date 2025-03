Cambiamento epocale, Hamilton sbugiardato: terremoto in F1

Manca poco all’inizio in gare ufficiali di Lewis Hamilton alla Ferrari, ma diverse voci stanno girando: ecco cosa si dice

Finalmente ci siamo: il Mondiale di Formula 1 2025 sta per diventare realtà. Infatti l’imminente weekend, quello tra il 15 e il 16 marzo, sarà il primo in pista per una gara ufficiale del campionato del mondo. Si partirà dall’Australia con sveglia alle 5:00 di mattino per noi italiani.

AI nastri di partenza spiccano tre Scuderie su tutte ovvero RedBull, Ferrari e McLaren. Insomma, mai come quest’anno da diverse edizioni di Mondiale a questa parte non c’era così tanta concorrenza e bagarre. Ci si aspetta tantissimo da questo 2025 in ambito di motori.

Il cambiamento più importante riguarda il sedile Ferrari dato che, come annunciato già ad inizio 2024, Lewis Hamilton ha firmato con la Ferrari e farà coppia con Charles Leclerc al posto di Carlos Sainz, che invece sarà pilota della Williams Racing per questa stagione.

Formula 1, rivelazione Hamilton: ecco le parole

A parlare del passaggio a Maranello del sette volte campione del mondo è stato Sebastian Vettel, ex Ferrari e 4 volte vincitore del Mondiale con la RedBull. Il suo periodo alla Rossa è combaciato con un periodo difficile da parte della stessa Ferrari, con cui non è mai riuscito a vincere il Mondiale se non qualche gara.



A Wide World of Sports, Vettel ha rilasciato un’intervista interessante a riguardo: “È una cultura diversa. La maggior parte dei team sono inglesi, solo due sono italiani. Questo è probabilmente il cambiamento più grande. Io sono cresciuto guardando Michael. Era il mio eroe e per la maggior parte del tempo è stato in Ferrari. Non sono sicuro che Lewis abbia avuto lo stesso sogno, ma credo che sia speciale per chiunque salire sulla macchina Rossa”.

Sempre su Hamilton, aveva parlato così a Yaysweepstakes.com anche Jacques Villeneuve ha commentato circa il pilota britannico: “Schumacher felice in caso di vittoria iridata di Hamilton? No. Nessuno che detiene un record vuole essere battuto. È il nome del gioco, è per questo che sei uno sportivo. Tutti i piloti, me compreso, hanno sempre detto che il numero di vittorie non conta, i record non contano, ma non è vero”.