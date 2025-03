Ferrari, doccia gelata: l’ammissione spaventa

Il Gran Premio d’Australia è alle porte e per la Ferrari sarà il primo vero banco di prova della stagione. L’arrivo di Lewis Hamilton al fianco di Charles Leclerc ha generato grande entusiasmo tra i tifosi, ma anche aspettative altissime.

La nuova monoposto, la SF-25, promette bene, ma dovrà dimostrare il proprio valore in pista contro avversari più agguerriti che mai. Dopo una stagione dominata dalla McLaren, che ha strappato il titolo costruttori alla Red Bull, la lotta per il vertice si preannuncia serrata. Verstappen resta il riferimento assoluto, ma la sua scuderia ha vissuto un inverno turbolento e non è detto che mantenga il dominio del passato – come non è detto che l’olandese resterà il pilota della prossima sagione. Anche la Mercedes, sebbene ancora in fase di ricostruzione, potrebbe essere della partita e rivelarsi la vera sorpresa.

La SF-25 è stata progettata per essere più bilanciata e competitiva sulla lunga distanza, risolvendo le difficoltà di gestione gomme che hanno penalizzato la Ferrari nel 2024. I test hanno mostrato segnali incoraggianti, anche se di difficile interpretazione. Hamilton porta esperienza e mentalità vincente, mentre Leclerc è affamato di successi: la coesistenza tra i due sarà cruciale per le ambizioni del Cavallino. L’Australia svelerà i primi verdetti: la Ferrari è davvero pronta per lottare per il titolo, o sarà un’altra stagione di rincorsa? A Melbourne arriveranno le risposte che tutti stiamo aspettando e ormai manca veramente poco. Tuttavia i test in Bahrain non hanno del tutto rassicurato i tecnici e, come detto anche da Marko (consigliere Red Bull) la McLaren sembra la scuderia più pronta.

GP D’Australia, Vasseur preoccupato

L’aspettativa per il debutto nella stagione 2025 rimane alta dalle parti di Maranello, tuttavia nel paddock Ferrari non c’è del tutto chiarezza sulle possibili prestazioni della nuova SF-25 sull’asfalto di Melbourne. Il team principal Vasseur non è stato infatti in grado di interpretare a dovere i test del Bahrain e non certo per difetti nella sua preparazione tecnica: 3 giorni sarebbero pochi in ogni caso per fare previsioni accurate.

In riferimento al prossimo GP, il team principal ha accennato ai test pre stagionali durante il suo messaggio ai tifosi prima del Gran Premio di Melbourne: “Naturalmente, ci sono molte incognite e non vediamo l’ora di scoprire quale sarà la gerarchia in pista, soprattutto perché i risultati del test in Bahrain sono stati molto difficili da interpretare”. L’attesa dei tifosi è tanta, così come la speranza di rivedere la Ferrari in cima alla classifica piloti e, perché no, a quella dei costruttori.