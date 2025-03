Fiorentina-Juve a rischio rinvio? Le ultime novità dalla Toscana

La pioggia incessante rischia di avere delle ripercussioni importanti in Serie A: così come avvenuto in passato per Bologna-Milan, anche Fiorentina-Juventus potrebbe essere rinviata quando mancano due giorni a uno dei due big match della 29a giornata tra i viola di Palladino e i bianconeri di Thiago Motta.

Secondo quanto trapela da FirenzeViola.it, nel primo pomeriggio di oggi, il vice presidente del Consiglio Comunale di Firenze, Alessandro Draghi, avrebbe invitato la sindaca del capoluogo toscano, Sara Furano a valutare il rinvio del match dell’Artemio Franchi che, nonostante il nubifragio, non ha subito danneggiamenti.

Non sono arrivate ancora comunicazioni ufficiali dalla Lega Serie A o dal Comune di Firenze in merito alla questione e al momento, ipotesi a parte, non è da escludere un eventuale rinvio qualora fosse confermata l’allerta rossa presente anche nella giornata di domani in Toscana.

Fiorentina-Juventus a rischio rinvio? Le ultime novità dalla Toscana: c’è allerta rossa!

Secondo le ultime indiscrezioni, diverse comuni sarebbero stati colpiti Calenzano, Scandicci, Pontassieve, oltre a Sesto Fiorentino con l’esondazione del fiume Rimaggio che ha causato danni all’interno del paese.

Al momento il match che si disputerà domenica tra Fiorentina e Juventus alle ore 18.00 dovrebbe giocarsi regolarmente ma nelle prossime ore potrebbero esserci delle novità importanti.

I padroni di casa nella serata di ieri, dopo aver battuto il Panathinaikos per 3-1 hanno staccato il pass per i quarti di finale di Conference League dopo la sconfitta in Grecia nella gara di andata per 3-2. La Vecchia Signora, invece, è chiamata a riscattare il pesante passo falso interno contro l’Atalanta con l’obiettivo di restare incollati il più possibile alla zona Champions con la dirigenza bianconera che ha fissato come obiettivo minimo la qualificazione alla prossima edizione della coppa dalle grandi orecchie.