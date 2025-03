Genoa-Lecce 2-1, Miretti show: 3 punti per Vieira

Vince 2-1 il Genoa contro il Lecce nel match che apre la trentesima giornata di Serie A. A decidere la gara una doppietta di Miretti nel primo tempo. Nella ripresa Krstovic la riapre su rigore. Finisce 2-1 il match 3 punti al Grifone. Crisi Lecce.

Genoa-Lecce, le ufficiali

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Zanoli, Malinovskyi, Miretti; Pinamonti. All.: Vieira.

LECCE (4-3-1): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Berisha, Helgason; Pierotti, Krstovic, Morente. All.: Giampaolo.

Miretti show, 2-0

Vantaggio grifone al 16′. Malinovskyi scucchiaia premiando il taglio sul primo palo del centrocampista scuola Juventus, che batte Falcone con una meravigliosa conclusione al volo di destro. Altra occasione per l’ex Juve al 26′. Parte in posizione molto larga da sinistra, per rientrare sul destro e calciare a giro il numero 23 mancando di poco il bersaglio. Chance Lecce al 30′ con Tete Morente. Calcia in porta dalla distanza l’ex Elche, ma il suo destro si spegne sul fondo. Non deve intervenire Leali. Raddoppio Grifone al 3′ di recupero del primo tempo, ancora Miretti. Gran palla nello spazio di Malinovsky per il taglio del numero 23 rossoblù, che sterza su Guilbert e col sinistro non lascia scampo a Falcone. Prima frazione che finisce 2-0.

Krstovic prova a riaprirla

Al 62′ Frendrup vicino al 3-0. Cerca la conclusione da fuori il mediano danese, senza riuscire a inquadrare lo specchio della porta difesa da Falcone. 2 minuti e ci prova anche Pinamonti. Riparte velocemente in contropiede il Genoa, Sabelli allarga su Pinamonti: fuori misura la conclusione a giro del centravanti rossoblù. Un minuto e il Lecce ottiene un rigore. Mani di Matturro, il VAR richiama Maresca che assegna il penalty. Dal dischetto non sbaglia Krstovic, 2-1. Chance per Karlsson al 83′. Kaba serve lo svedese che calcia forte sul primo palo, deve distendersi per deviare la conclusione Leali. Finisce 2-1 per il Genoa, ora a 35 punti in classifica. Agganciato il Torino. Giallorossi sempre più compromessi nella lotta salvezza.