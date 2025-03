Malore in campo, tennis sotto choc: immagini drammatiche

Grande spavento nel corso dell’ATP Challenger di Santiago del Cile: doppio malore in campo per il tennista argentino.

Mentre tutti gli occhi sono concentrati sul tabellone del Masters 1000 di Indian Wells, proseguono anche i vari tornei minori sparsi per il mondo. Nelle stesse date della grande tappa californiana, ad esempio, si sta disputando anche il Challenger di Santiago del Cile, torneo che si gioca sulla terra rossa e che fa parte dell’ATP Challenger Tour. E tuttavia, la competizione, che vede protagonisti principalmente atleti brasiliani e argentini, è balzata nelle ultime ore agli onori della cronaca per quanto accaduto in uno dei match dei sedicesimi di finale.

Ci sono stati infatti attimi di grande terrore nel corso della sfida tutta argentina tra Guido Justo e Gennaro Alberto Olivieri a causa di un ripetuto malore accusato dal primo protagonista. La gara era giunta al terzo set, dopo che i primi due si erano conclusi con il risultato di 2-6, 7-6. All’apice dello sforzo, Guido Justo, numero 413 al mondo, ha barcollato per qualche istante prima di cadere al suolo.

Momenti di grande apprensione nel corso della sfida del Challenger di Santiago del Cile tra Justo e Olivieri. I due tennisti erano in campo per il terzo set della sfida valida per i sedicesimi di finale del torneo del Challenger Tour, quando Guido Justo ha perso i sensi ed è crollato al suolo in maniera preoccupante.

🎾🇨🇱 || Momentos de tensión en el Challenger de Santiago: El argentino Guido Justo se desplomó dos veces en su partido contra Genaro Olivieri, aparentemente por fuertes calambres en la espalda baja. #ChallengerDeSantiago #Tenis #GuidoJusto pic.twitter.com/X818l7WZJW — MinutoCero.Mx (@minutoceromx) March 11, 2025

Dopo uno scambio abbastanza tirato, il numero 413 del ranking si è disinteressato della pallina rispedita al mittente da Olivieri ed è caduto sulla terra rossa per i forti crampi, contorcendosi su sé stesso. Dopo momenti di grande spavento e dopo un minimo di cure mediche del caso, l’argentino si è rimesso in piedi e ha provato a portare a termine il match. Di fatto, però, il terzo set che scorreva via sul risultato di 5-6 non si è concluso, perché pochi istanti dopo Guido Justo è crollato nuovamente al suolo in preda ai crampi. E questa volta l’argentino non ha potuto davvero far nulla, vedendosi costretto ad alzare bandiera bianca e concedere il match a tavolino a Gennaro Alberto Olivieri.

E dunque solamente un enorme spavento per i presenti. La caduta innaturale di Justo aveva fatto pensare in un primo momento ad un malore improvviso. Il pronto intervento dei sanitari però avevo subito trovato il tennista vigile, anche se molto dolorante e quasi in preda a spasmi. Quando alla ripresa del gioco l’episodio si è verificato una seconda volte, per i giudici è scattata l’interruzione definitiva della gara.