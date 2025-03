Palladino o Motta? Trova su www.planetwin365.news il pronostico di Fiorentina-Juventus e vinci, invia un sms al numero + 39 439 00 03 698.

La Juventus è rimasta imbattuta in sette delle ultime otto sfide contro la Fiorentina in campionato (4V, 3N): l’unico successo viola nel periodo risale al 21 maggio 2022 (2-0 al Franchi con gol di Alfred Duncan e dell’ex Nicolás González).

Solo contro il Milan (27), la Fiorentina ha perso più partite interne in Serie A che contro la Juventus (24), completano 28 successi toscani e 33 pareggi in 85 precedenti in casa dei viola nel torneo.