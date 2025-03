Pazzesco Sinner, non può tirarsi indietro: la foto lo incastra

Per Jannik Sinner è stata pubblicata una foto che non gli consente più di tirarsi indietro: è stato incastrato, non può rifiutare

Ma quanto è dura questa attesa. Sinner conta i giorni, procede con il personale conto alla rovescia che durerà però ancora altri due mesi. Soltanto a maggio il tennista italiano rivedrà il campo per una partita ufficiale ed allora meglio distrarsi un po’ per far passare il tempo che altrimenti scorrerebbe lentissimo.

Una considerazione che vale per lui, costretto a saltare tutti gli appuntamenti programmati fino a Roma, ma anche per il suo staff. Anche chi affianca Sinner vive la sua personale squalifica, senza poter godere dello spettacolo che regala l’altoatesino quando scende in campo. Così c’è da trascorrere il tempo e non c’è cosa migliore che stare in compagnia, soprattutto di chi ha scritto la storia dello sport.

Sinner spera di farlo nel tennis, Roberto Baggio lo ha fatto sicuramente nel calcio. Il suo talento era poesia pura, forse l’ultimo dei poeti che ha offerto il mondo del pallone italiano. Fantasia al potere, classe innata, capacità di andare oltre qualsiasi difficoltà. Questo è stato il divin codino per il pallone ed allora non sorprende che anche chi ha fatto di uno sport diverso il suo mestiere ne resti affascinato.

Sinner, Vagnozzi da Baggio: “Ti aspetto con Jannik”

Lo è stato sicuramente Simone Vagnozzi, il coach di Sinner, che è andato a trovare proprio l’ex calciatore. Vagnozzi e Baggio hanno chiacchierato insieme, magari anche di Sinner, prima di salutarsi e darsi un nuovo appuntamento.

Lo stesso allenatore su Instagram non ha resistito alla tentazione di pubblicare una foto con l’ex campione e ha accompagnato l’immagine con la frase: “Grazie. Ascoltare e imparare dai migliori“. Ma anche Roberto Baggio ha pubblicato un’immagine sul proprio account social ed ha dato appuntamento a Sinner: “Grazie per la visita Vagnozzi. Ti aspetto con il numero 1 Jannik Sinner“.

Uno dei più forti calciatori italiani di tutti i tempi con il tennista italiano numero 1 al mondo, un incontro che farebbe sognare tutti gli appassionati di sport italiani e non solo. Del resto la stima di Baggio per Sinner è sempre stata nota e l’ha confermata lo stesso ex fantasista in alcune dichiarazioni di tempo fa: “Vedere un ragazzo con questa umiltà e profondità mi ha colpito. C’è solo da togliersi il cappello davanti alle sue qualità“. Magari lo farà di persona se Sinner risponderà presente all’appuntamento.