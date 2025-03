Sinner spiato, scoppia un nuovo caso

Il tennista esce allo scoperto facendo il nome del numero uno al mondo attualmente fermo perché squalificato. “Ho guardato il video…”

Sinner spiato come Jacobs. Uno scandalo del mondo dell’atletica, più in generale dello sport italiano su cui sembra sia già calato un velo di omertà.

Sinner spiato, ma non nel senso di hackeraggio dei suoi dispositivi elettronici e cose simili. Spiato cioè ammirato, scrutato per carpirne i segreti. Nel tennis è un fuoriclasse, il numero uno al mondo e per questo chi ha voglia di arrivare in alto, non può che provare a ispirarsi a lui. Come agli altri top giocatori di livello mondiale, vicini al livello del classe 2001 altoatesino.

Il tennis offre sempre nuovi talenti, è un continuo cambio generazionale. Roba da non credere se lo si confronta con altri sport. Pensiamo a Joao Fonseca, un prospetto di campione straordinario. Se tutto dovesse filare liscio, arriverà senz’altro sul podio del ranking. Davvero siamo rimasti incanti nel vederlo giocare, e non solo noi per fortuna. È un classe 2006…

Quattro anni più grande di Fonseca, invece, è Ben Shelton. Statunitense, nato ad Atalanta, il 6 luglio di un anno fa ha registrato il servizio più veloce della storia di Wimbledon, nella sfida con Lloyd Harris. Ha servito una prima a 246,2 km/h. Figlio d’arte, suo papà Bryan ha calcato i campi del circuito ATP e ora è gli fa da coach.

Shelton confessa: “Rovescio? Ho guardato i video di Sinner”

Da mercoledì, cioè da dopo aver sconfitto il connazionale Nakashima 7-6 e 6-1, è l più giovane americano ad essere approdato nei quarti di finale al Masters 1000 di Indian Wells. Parliamo di un giocatore in grande crescita, specie per quanto riguarda il rovescio. Come rivela ‘Super Tennis’, negli ultimi mesi “ha lavorato molto sulla tecnica del rovescio per cancellare la sua relativa debolezza dal lato destro (lui che è mancino, ndr) del campo“.

Nell’intervista pubblicata sul sito ufficiale dell’ATP, Shelton ha confidato che per migliorare il suo rovescio “ho guardato tanti video di miei colleghi”. In particolare quelli di “Sinner, Alcaraz e Djokovic”.

“I giocatori con il rovescio migliore nel circuito, e nella storia, li riconosci dal movimento con cui preparano il colpo, dal modo in cui riescono a cambiare direzione e a variare con lo slice”, ha sottolineato Shelton che, con queste parole, dimostra quanta sia forte la sua voglia di migliorarsi, quindi di arrivare sempre più in alto. Da questo punto di vista Sinner, che a gennaio lo ha battuto in semifinale agli Australian Open, non può che rappresentare il ‘modello’ migliore.