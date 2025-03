“Sono già campione”: Marc Marquez lancia la bomba sulla MotoGP

Per Marc Marquez c’è il secondo gp della stagione, ma lo spagnolo dimostra di avere le idee chiare: per lui ha già vinto

Che i pronostici siano tutti dalla sua parte (o quasi), è cosa ormai diffusa, ma Marc Marquez va oltre e si dichiara già campione.

Mantengano la calma i complottisti, nessun trattamento di favore, non c’è trucco e non c’è inganno per dare un pizzico di magia ad una MotoGP che forse negli ultimi anni ha perso un po’ quel tocco magico che c’era in passato. Marquez però ha il carisma e il talento per riportare in auge il motociclismo, magari aiutato dalla rivalità tutta interna alla Ducati con Pecco Bagnaia.

Le scintille tra i due, almeno fuori pista, già ci sono state, con il pilota italiano che non ha preso bene il doppio terzo posto in Thailandia. L’appuntamento in Argentina chiarirà un po’ le gerarchie, facendo luce sul vero gap che c’è tra Marquez e la concorrenza, con la speranza per lo spettacolo che sia inferiore a quello mostrato al debutto della nuova stagione.

Un debutto che ha visto il pilota spagnolo guidare in maniera magistrale, meno ruvida e aggressiva rispetto al passato. Più un obbligo che una scelta, come spiega lui stesso, lasciandosi andare alla frase che agiterà un po’ le acque della MotoGp.

Marc Marquez, difficoltà alle spalle: “Ho già vinto”

Lo spagnolo ha parlato nel corso di un evento Ducati che si è tenuto prima del GP di Argentina e si è soffermato proprio sul diverso stile di guida.

“Non ho più 20 anni, ma 32: devo gestire il corpo e le cadute. Quindi devo essere pulito e gestire l’energia”. Insomma, un Marquez che fa di necessità e virtù, reso ancora più forte e consapevole dalle grandi difficoltà, prima di salute e poi sportive, vissute dopo l’incidente di Jerez 2020. “Credo di aver superato la sfida più grande della mia vita sportiva – le sue dichiarazioni –. Quattro interventi al braccio, infortuni, il problema all’occhio: sono stati quattro anni infernali che non auguro a nessuno“.

Ecco allora che lo spagnolo ritiene di aver già vinto: “È stata la sfida più grande e difficile. Ce l’ho fatta, quindi mi sento già campione del mondo: posso continuare a divertirmi e godere la mia passione“. Una passione che, unita al sua immenso talento, può dare un colpo decisivo al mondiale già in questo avvio di campionato. Dopo aver vinto superando le difficoltà, Marquez può tornare davvero campione del Mondo in sella alla Ducati ufficiale. Senza trucco e senza inganno.