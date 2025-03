Crisi totale, Kalinskaya dice addio: scelta drastica

Non c’è più nessuna via d’uscita per Anna Kalinskaya, la crisi è totale e sembra inarrestabile: scelta drastica da parte della russa

Crisi senza precedenti, un’involuzione che preoccupa e fa riflettere. Anna Kalinskaya vorrebbe tanto che questo periodo passasse il prima possibile.

Il 2025 della tennista russa, la cui storia con Jannik Sinner per mesi ha occupato le pagine di cronaca, è stato finora da dimenticare, almeno in campo. Lì dove l’ex numero 11 al mondo (suo best ranking) è riuscita a vincere in singolare soltanto a Singapore, dove è arrivata fino alle semifinali. In quell’occasione fu costretta ad arrendersi a causa di un infortunio e anche questo aspetto la sta tormentando finora.

Il malore ad Adelaide, il virus agli Australian Open e poi l’eliminazione al primo turno nei tornei successivi: Doha, Dubai e Indian Wells passati senza vincere neanche un match. Una caduta libera, una crisi senza fine che l’ha fatta uscire dalla top trenta del ranking Wta (al momento è 33esima) e ha posto interrogativi sulla sua carriera.

Interrogativi che da qualche mese accompagnano anche la sua relazione con Sinner che, a meno che non siano bravissimi entrambi a nascondersi, è ormai finita. Che possa entrarci anche questo nel suo momento no?

Anna Kalinskaya volta pagina: scelta difficile

Difficile a dirsi, sicuramente a lei questo accostamento non farebbe piacere se è vero, come si racconta in giro, che la crisi con Sinner sia nata proprio per il fatto che la russa non voleva essere “la fidanzata di…”

Tornando al campo però, la Kalinskaya è chiamata a prendere una decisione importante sulla sua stagione e sulla sua carriera. Se in singolare, infatti, le sue prestazioni stanno preoccupando, in doppio le cose vanno meglio: finale a Brisbane con Priscilla Hon, quarti ad Indian Wells con Caty McNally. Nuovi traguardi nella specialità in cui in carriera ha conquistato tre tornei Wta (0 in singolare) e 9 in quello ITF (7 in singolare).

Numeri che potrebbero spingere la tennista russa a concentrarsi ancora di più sul doppio, riservando meno energia al singolare. Una scelta che potrebbe indirizzare in maniera netta la sua carriera, anche se al momento la Kalinskaya non ha ancora preso una decisione. Lo dovrà fare presto, almeno per questa stagione, visto che dopo Miami si arriverà alla parte di annata dedicata alla terra rossa.

Per la russa, quindi, la soluzione alla crisi potrebbe essere dedicarsi in maniera preponderante al doppio, dicendo addio al singolare o meglio lasciandogli meno spazio.