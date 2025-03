Furia Hamilton, accusa pesante: “È molto grave”

Il pilota britannico si gode il primo Gp da pilota Ferrari, ma intanto è furioso per quanto successo: per lui è molto grave

È l’ora di Lewis Hamilton, è l’Hammer Time. Il pilota inglese domani debutterà in gara al volante di una Ferrari ed è indubbio che l’attesa sia molto elevata.

L’arrivo a Maranello ha catalizzato l’attenzione della Formula 1, andando ad oscurare un po’ anche il suo compagno di squadra Charles Leclerc. Ora però che la pista si prenderà la scena, Lewis Hamilton è chiamato ad un compito non semplice: dimostrare che la rossa ha fatto la scelta giusta a puntare su di lui. Questo per chi ha un palmares come il suo e guida la monoposto più vincente della F1 significa solo una cosa: vincere.

Vedremo se Hamilton riuscirà nell’intento, se la Ferrari tornerà a conquistare un Mondiale che manca dal 2008. Intanto però il britannico dimostra di essersi calato bene nella nuova realtà: sta conoscendo tutto della scuderia, ma sta anche iniziando a scoprire l’Italia e il primo approccio sembrerebbe essere da ‘colpo di fulmine’.

Ha intenzione di consocere il paese e lo dice chiaramente, ma intanto non dimentica le sue attività fuori pista. Hamilton è da sempre impegnato anche in attività legate all’inclusività e durante un’intervista alla Gazzetta dello Sport racconta della sua battaglia per rendere la F1 un ambiente in cui le differenze vengono accettate.

Hamilton, parole dure: “In Usa si respinge l’inclusività”

Sveste per un attimo i panni da pilota Lewis Hamilton e indossa quelli del politico, svelando di essere orgoglioso del suo impegno per l’inclusività in Formula 1.

“Sono orgoglioso della lotta fatta per rendere la Formula 1 un ambiente più inclusivo – le sue dichiarazioni – . Ma serve ancora lavorare perché la mentalità delle persone non cambia dall’oggi al domani e in certi casi si rischia di tornare indietro“.

A cosa si riferisce lo dice continuando la frase: “Lo stiamo vedendo con certi governi attuali, o per esempio negli Usa dove si sta respingendo il concetto di inclusività, il che è molto grave“. Ecco allora che il suo impegno sarà ancora maggiore e indirizzato ai giovani: “Si deve insistere per mostrare ai bambini che ci guardano che la Formula 1 è uno spazio per persone anche molto diverse tra loro“.

Un messaggio molto chiaro da parte di Lewis Hamilton che conferma di non avere soltanto a cuore lo sport, ma di voler allargare i suoi orizzonti. E l’impegno per l’inclusività è un bell’orizzonte.