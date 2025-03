Juve, Thiago Motta: “Il mio futuro non è la priorità! Sento la fiducia della società, domani tre i recuperati”

Vigilia di Fiorentina–Juventus, per l’allenatore bianconero, Thiago Motta, che in conferenza stampa ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Domani ci saranno Rouhi, Savona e Conceicao. A Firenze, come sempre, sarà una partita complicata e noi abbiamo fatto una buona preparazione per fare una grande partita. Penso solo alla Fiorentina. Sento la totale fiducia della società e mi ha fatto piacere la vicinanza della proprietà in questa settimana”.

Fiorentina-Juventus, le dichiarazioni di Thiago Motta in conferenza stampa

“Tante volte abbiamo fatto molto bene. Abbiamo vinto partite fondamentali e altri non siamo stati capaci di vincerle. Domani è la più importante, perché è la prossima. Non sarà facile affrontare loro in casa e dobbiamo dare il massimo per arrivare alla vittoria. Il mio futuro non è la priorità. La squadra e la società sono la priorità. Abbiamo fatto una grande settimana per giocare nel migliore dei modi domani”.

“Immagino di affrontare la miglior Fiorentina. Noi sappiamo che è una grande squadra, con un grande allenatore e giocatori di alto livello. Nella gara di andata abbiamo giocato una grande partita, ma non siamo arrivati alla vittoria. Noi vogliamo dare il nostro massimo e pensare solo alla squadra per essere superiori in tutti gli aspetti e arrivare alla vittoria. Nel nostro mestiere gli allenatori sono messi in discussione. È giusto così. Io sono il primo a mettermi in discussione. In questi momenti bisogna rimanere lucido e calmo per provare a migliorare. La mia comunicazione con la società è continua e costante e in questa settimana mi ha fatto molto piacere la vicinanza della proprietà. Giusto mettersi in discussione. Adesso dobbiamo rimanere concentrati solo sulla partita di domani e arrivare alla vittoria”.

Dobbiamo cercare di cambiare questa situazione, perché in casa nostra c’è un ambiente particolare. Noi dobbiamo fare qualcosa in più per arrivare alle vittorie e raggiungere il nostro obiettivo. Domani è una grande opportunità per dimostrare il nostro valore contro una squadra che sta bene”.