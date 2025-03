Lopetegui svela un retroscena sul Milan!

Nel corso dell’estate 2024, il Milan sembrava aver trovato in Julen Lopetegui il nuovo allenatore per la stagione. Un’opportunità che sembrava perfetta per entrambe le parti, ma che alla fine si è trasformata in una storia interrotta ancor prima di iniziare. Il tecnico spagnolo, che ha vissuto una breve esperienza alla guida del West Ham, ha recentemente rilasciato delle dichiarazioni sorprendenti al quotidiano spagnolo AS, facendo chiarezza sulle ragioni della sua esclusione dalla panchina rossonera.

La trattativa che non c’è stata

Lopetegui ha raccontato di come, all’inizio, la trattativa con il Milan fosse proseguita senza intoppi: “Mi sentivo felice, il Milan è una squadra storica e il campionato italiano mi è sempre piaciuto“. Il tecnico ha anche sottolineato il suo legame con il calcio italiano, citando Arrigo Sacchi come fonte di ispirazione. Tuttavia, dopo un buon avvio, la trattativa è improvvisamente andata in stallo, senza che Lopetegui ricevesse spiegazioni chiare. “Non sta a me commentare le ragioni dello stop”, ha dichiarato, lasciando intendere che ci fossero dinamiche interne alla società milanista che avevano influito sulla decisione finale.

La “guerra interna” che ha fermato Lopetegui

Nel corso dell’intervista, Lopetegui ha anche parlato delle parole di Sacchi, che aveva sottolineato come le decisioni professionali non dovessero essere influenzate dal “rumore” esterno. Il tecnico spagnolo ha confermato il pensiero dell’ex allenatore rossonero, aggiungendo che la sua esclusione dal Milan non era una questione personale, ma il risultato di “una guerra interna in corso”. Le parole di Lopetegui rivelano una situazione di incertezze e conflitti all’interno della dirigenza rossonera, dove probabilmente diversi punti di vista hanno portato a un’inattesa retromarcia.

La vicenda rimane avvolta nel mistero, ma le dichiarazioni di Lopetegui gettano luce su una decisione che ha suscitato non poche polemiche tra i tifosi e gli addetti ai lavori.