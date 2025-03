Pulisic e Reijnders salvano il Milan. Ma che fatica con il Como

A San Siro il Milan soffre ma ottiene tre punti d’oro contro il Como, vincendo in rimonta 2-1 grazie a Pulisic e Reijnders nel secondo tempo che cancellano la rete iniziale di Da Cunha.

Non è un bel Milan, ma non è una novità: nel pieno della contestazione i rossoneri sono faticano in un brutto primo tempo, con poche chance e tante imprecisioni che portano il Como a prendere l’iniziativa. E infatti il gol arriva come diretta conseguenza: azione insistita dei Lariani, tocco dentro per Nico Paz che appoggia per Da Cunha, perfetto nel rasoterra che batte Maignan.

Nel secondo tempo il Milan prova a crescere e reagire, ma fatica tanto quanto nel primo. Dopo 5 minuti un’altra grande palla per Da Cunha manda il francese a tu per tu con Maignan che non riesce a respingere. Il Como festeggia il 2-0 ma il VAR porta l’arbitro ad annullare il raddoppio per un fallo a inizio azione Jimenez. Il Milan allora si scuote e trova il pareggio: Reijnders pesca Pulisic con una palla geniale in area, lo statunitense calcia e incrocia battendo Butez per l’1-1.

Nel finale il Milan scala le marce e trova prima una traversa con Reijnders e poi il raddoppio che completa la rimonta sempre con Reijnders imbucato dalla giocata perfetta in profondità di Abraham. I rossoneri vincono ancora: secondo successo consecutivo in coda a quello di Lecce. E ora la classifica dice 47, momentaneamente a -5 dal quarto posto.