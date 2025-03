Squalifica Sinner, batosta assurda: si è appena saputo

L’annuncio un po’ assurdo sul tennista numero uno al mondo che ha da poco patteggiato una sospensione di tre mesi per il caso Clostebol

Come si dice, l’invidia è una brutta bestia. Nei confronti di Sinner, e in generale del più forte ce n’è sempre tanta. È un continuo sputare veleno contro chi, come il tennista azzurro, domina uno sport. Dentro il campo, ma anche fuori. Riferendoci sempre all’altoatesino, nonostante una squalifica che lo costringerà a star fuori fino a maggio. Non gioca, eppure se ne parla, anche se spesso male.

L’ultima, ma non l’ultimissima uscita ‘contro’ Sinner è di Patrick McEnroe, fratello di una delle Leggende del tennis. In una intervista a ‘Tennis365.com’, l’ex capitano degli Stati Uniti in Coppa Davis ha fatto un paragone tra il numero uno al mondo e il terzo in classifica, Carlos Alcaraz.

In sostanza per McEnroe, Sinner non ha l’appeal dello spagnolo pur essendo primo nel ranking ATP. “Al momento Alcaraz è il giocatore di tennis più conosciuto – le parole di McEnroe – Sinner è un grande giocatore e vincerà tantissimo, però adesso non ha il suo stesso appeal”.

A causa della sospensione forzata di tre mesi, il classe 2001 salterà tornei importanti. In particolare Indian Wells, in corso di svolgimento, e il Miami Open vinto l’anno scorso e dove fu trovato positivo al Clostebol. Secondo il fratello di McEnroe, che fa una riflessione un po’ assurda, l’assenza dell’azzurro non sarà così pesante, perlomeno sotto l’aspetto mediatico.

Il fratello di McEnroe ‘ridimensiona’ il fenomeno Sinner: “Non ha la popolarità dei Big 3”

“In passato la mancanza di un numero uno sarebbe stata un brutto colpo per qualsiasi torneo, ma lo status di Sinner è diverso da chi lo ha preceduto. Adesso lui non ha la popolarità dei Big 3 – sottolinea Patrick McEnroe riferendosi ovviamente a Federer, Nadal e Djokovic – Se Federer avesse saltato Indian Wells nel suo periodo migliore – rincara – per gli ascolti televisivi oltre che per gli sponsor sarebbe stata una grande mazzata”.

Chissà, magari ha ragione Patrick McEnroe nel dire che la popolarità di Sinner – al di là del suo valore che rimane indiscutibile – è attualmente lontana da quella delle Leggende del tennis come Federer, Nadal e Djokovic. Vero che gioca come se ne avesse dieci in più, ma Sinner ha solo 23 anni, dunque un tempo infinito davanti per scrivere la storia (ma lo sta già facendo alla grande) di questo sport, diventando al contempo un volto popolare quanto quelli dei Big 3.