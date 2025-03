Stefano Nazzi: “L’indagine sulle Curve darà una svolta, ecco il motivo”

In esclusiva ai microfoni di Sportitalia, Stefano Nazzi, giornalista e scritto ha parlato anche dell’indagine sulle Curve di Inter e Milan esprimendo il suo parere. Stefano Nazzi è il secondo ospite del nuovo format video podcast #DiTuttoUnPod. Ecco alcuni estratti dell’intervista realizzata dalla nostra Lea Orifici.

Presentazione

Su che stagione della vita ti senti: “Sono in una stagione molto fortunata e primaverile. Sto facendo qualcosa che mi sta piacendo molto fare, ho ottimi riscontri. Sto vivendo una stagione, felice. Una primavera, qui a Milano aspettiamo la primavera per uscire da questo grigio“. Sulla vita oltre il giornalismo di cronaca nera e giudiziaria: “La gente pensa che io pensi solo ai crimi, ma non è vero, guardo il calcio, il tennis, altri sport, ho una famiglia, esco, penso e parlo anche di altro. Anche perché non si può pensare solo ai crimini e ai criminali se no poi diventa una vita triste. Ho passioni e vizi come tutti, oltre il lavoro“.

Sul processo Bergamini

Alla domanda sul processo Bergamini, Stefano Nazzi risponde così: “C’è finalmente un processo incorso, perché la storia che fosse morto per suicidio non ha mai retto molto. Adesso c’è finalmente un processo che forse chiarirà si spera la storia che ha portato alla morte di Dennis Bergamini che era una ragazzo che è morto troppo presto in maniera violenta. Speriamo gli venga resa giustizia, speriamo che il processo riesca ad accertare cosa veramente accadde. E’ una storia che penso di raccontare prima o poi“.

Stefano Nazzi sull’indagine Curve

Intervenuto a #DiTuttoUnPod, Stefano Nazzi ha parlato così dell’inchiesta sulle Curve di Inter e Milan: “E’ un’indagine che arriva quando le cose che succedevano all’interno dello Stadio erano già chiare da molti anni. Chi segue il calcio a livello giornalistico e dello sport lo sa che le dinamiche all’interno delle Curve e dei rapporti tra Curve e società sono quelle. Credo che questa indagine darà una svolta perché anche le società dovranno prendere atto e coraggio nel bloccare certe tendenze e certi disegni criminali che ci sono intorno alla gestione dello Stadio“.

