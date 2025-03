Torino-Empoli 1-0, decide Vlasic: vola Vanoli

Vince 1-0 il Torino contro l’Empoli. A decidere il match la rete nel secondo tempo di Vlasic che regala i 3 punti ai granata.

Torino-Empoli, le ufficiali

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco, Biraghi; Ricci, Gineitis; Elmas, Casadei, Vlasic; Adams. All.: Vanoli.

EMPOLI (3-4-2-1): Silvestri; Ismajli, Marianucci, Pezzella; Sambia, Grassi, Henderson, Cacace; Gyasi, Kouamé; Esposito. All.: D’Aversa.

La partita, decide Vlasic

Parte meglio il Torino al 27′. Silvestri buca il traversone di Biraghi da calcio d’angolo, Coco ci crede ma non riesce a spedire in porta il pallone. Risposta Empoli al 35′. Grande azione dei toscani con Gyasi che apre per Cacace. L’esterno crossa in area sul secondo palo dove si fionda Sambia che calcia al volo. Tiro alto sopra la traversa. Ancora Torino al 42′. Adams fa partire un tiro da fuori area che viene deviato e stava per spiazzare Silvestri. Chiffi ferma tutto per offside di Gineitis in avvio d’azione. Chance granata al 59′. Corner di Ricci, Masina arriva in corsa da dietro ma non impatta bene il pallone di testa. Empoli pericoloso al 70′. Kouame gestisce benissimo il pallone in ripartenza e serve Gyasi che controlla male e conclude alto sopra la traversa. Occasione sprecata per i toscani. Un minuto e il Torino fa 1-0. La sbloccano i granata con il loro numero 10, bravo a gestire il pallone al limite dell’area nonostante la carica di Marianucci e a piazzarlo all’angolino basso! Empoli che ci prova al 79′. Punizione di Cacace sul primo palo. Colombo prova ad intervenire dimenticato dalla retroguardia granata ma riesce solo a sfiorare il pallone. Milinkovic blocca. Finisce 1-0.

Torino, le parole di Vlasic

Nel post partita di Torino-Empoli, negli studi di Sky Sport, ha parlato il match winner di serata Nikola Vlasic: “L’inizio è stato tosto perché avevo un grande infortunio ma adesso ho la giusta condizione fisica. Oggi è stata una gara tosta. Sappiamo di dover concretizzare le occasioni che abbiamo. Sono felice per me e per la squadra, dobbiamo continuare così”.

10 partite che fate gol, non sono poche: “Si perché i nuovi arrivati hanno portato più qualità davanti. Con questo tipo di gioco possiamo segnare ancora di più”.