Zanardi, nessuno come lui: il ricordo commuove

L’atleta campione paralimpico non smette di far emozionare i suoi tifosi: ecco cos’è successo riguardo Zanardi

Da sempre uno degli esempi di vita più importanti nello sport, Alex Zanardi è quotidianamente nei pensieri dei suoi tantissimi fan in giro per il mondo. Dal tragico incidente del 2001 a Lausitzring in Germania fino alle medaglie alle Paralimpiadi a Londra 2012 e Rio 2016.

Zanardi ha raccolto anche tantissimo successo in CART dov’è riuscito ad ottenere due prestigiosi titoli, precisamente nel 1997 e 1998 assieme al team Chip Ganassi. Già all’epoca era uno di quelli più amati e acclamati dagli appassionati di questo sport.

Zanardi commovente, il messaggio è unico

Sui social Zanardi è sempre uno degli sportivi più osannati. D’altronde oltre alle imprese sportive, Alex è stato protagonista in televisione come presentatore di “Sfide”, un programma che andava in onda sulla Rai e raccontava di meravigliose storie dentro e fuori dal campo.

“Alex Zanardi sei unico, quando parli mi commuovo“, così ha commentato un fan del bolognese. D’altronde, anche per via di ciò che ha vissuto, lo stesso Zanardi ha un modo tutto particolare di raccontare queste storie, capace di rapirti con il suo racconto.

Ora Zanardi è protagonista assoluto in handbike dove tra l’altro ha rischiato parecchio a metà 2020 dove durante una gara di beneficenza, è andato a fare un frontale con un camion che andava sulla corsia opposta. Prima si era infatti ribaltato e questo ha portato diversi traumi seri alla testa, ma il suo percorso di riabilitazione è riuscito perfettamente.