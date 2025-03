Berrettini vive un vero dramma: “Siamo in lutto”

Il tennista Matteo Berrettini ha rivelato in un’intervista un retroscena molto interessante ai microfoni del podcast

Matteo Berrettini ha già preso parte a cinque tornei in questo 2025 ovvero Australian Open, Rotterdam, Doha, Dubai e Indian Wells. Qui in California ha giocato sia il singolare che il doppio, perdendo rispettivamente al secondo turno e ai quarti di finale.

Matteo si è già tolto alcune grandi soddisfazioni come battere Novak Djokovic a Doha in due set oppure Cameron Norrie nel primo turno degli Australian Open. D’altro canto sono arrivati ko con due big come Holger b e Stefanos Tsitsipas, che lo ha sconfitto due volte tra Dubai e Indian Wells.

Berrettini, la notizia è incredibile: la rivelazione

Berrettini è stato protagonista anche di un’intervista interessante a “Tintoria” dove ha affrontato varie tematiche interessanti come il discorso doping: “Devi dare uno slot di un’ora in tutto il giorno, in cui tu sai che sarai a casa o all’hotel. Tutte le sere io devo controllare se ho messo l’indirizzo giusto e loro potenzialmente tutte le mattine possono venire e dire ‘Ok, c’è da fare il test”.

“Quindi sanno tutti i caz… miei – scherza Matteo –. Dove sto, dove dormo. Sanno dove dormirò ed è un peso. È stressante… Oltretutto – rivela- quando arriva l’ispettore bisogna fare pipì davanti a lui, le regole prevedono che ci si tiri giù i pantaloni fino alle caviglie…”.

Divertente la parte dove Berrettini parla del suo rapporto con il padel: “Ho un padre che si è convertito a questo sport e noi siamo in lutto. È campione italiano over 60 e ne va orgoglioso. Il padel è un incrocio tra il tennis e lo squash. Perché l’hanno messo nella Federazione? Visto che è uno sport in grande crescita, aveva bisogno di un aiuto per crescere ancora di più”.

Da quando il padel ha preso piede, in tantissimi hanno iniziato a giocarci, comprese famiglie e ragazzi complice anche il boom dei campi in tutta Italia. La maggior parte dei puristi del tennis non ha accolto positivamente, dato che vedono il padel come una sorta di versione semplificata del tennis.