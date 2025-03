Crollo Juve, ma Thiago Motta non viene esonerato. Giuntoli: “Ne usciremo insieme”

Managing Director della Juventus, Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il tracollo dei bianconeri al Franchi di Firenze, dove la Fiorentina ha vinto 3-0 sui bianconeri: “Bisogna rimanere uniti in questi momenti perché dalle difficoltà se ne esce solo tutti assieme. Siamo molto dispiaciuti, abbiamo fatto un’annata con alti e bassi ma due partite così sotto livello non le avevamo mai fatte. Siamo sicuramente molto dispiaciuti, ma siamo convinti di poterne uscire tutti insieme. Quindi con Thiago Motta? Certo”.

Parlando di obiettivi, Giuntoli spiega: “Non vedo obiettivi minimi o massimi, ma siamo partiti da un progetto in cui contavamo di avere delle difficoltà, abbassando i salari e tutto il resto: non dobbiamo pensare ad altro che al nostro obiettivo primario, che è la qualificazione alla Champions League. È alla nostra portata e lo vogliamo prendere”.

Poi ancora: “Come ne usciamo? Analizzando in modo lucida quello che è successo nelle ultime settimane. Non dimentichiamo che i media, dopo Verona, ci davano come potenziale vincitrice della Serie A: serve equilibrio senza passare dalle stelle alle stalle: nei prossimi giorni cercheremo, con mente lucida, di andare avanti”.

Il dirigente prosegue spiegando che c’è una vera montagna russa di giudizi: “Serve equilibrio” – ribadisce – “due partite fa la squadra era la miglior difesa del campionato, prendere quattro e tre gol vuol dire che abbiamo perso equilibrio. Va ritrovato, a livello sia psicologico sia tattico. Dobbiamo ripartire: la squadra, con qualche passo falso, ha finora sempre rimesso le cose a posto con equilibrio e dobbiamo ritrovarlo”.

Sulla mancanza di reazione: “Dopo una partita sbagliata finora la squadra aveva fatto sempre quella dopo giusta, è la prima volta che si inceppa per due partite. In queste situazioni dobbiamo toccare tutti i temi: a livello tattico ci penserà il mister, come pure a livello psicologico. Tutti insieme gli dobbiamo dare una grande mano per ritrovare l’equilibrio di cui abbiamo bisogno”.