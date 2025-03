Dovbyk la sblocca, Svilar prende tutto: Roma-Cagliari 1-0. Ranieri a -2 dalla Lazio (ma Dybala si ferma)

La Roma si rialza dopo la cocente eliminazione subita in Europa League subita per mano dell’Athletic Bilbao. Vittoria per 1-0 grazie alla rete di Artem Dovbyk contro il Cagliari e 3 punti importanti ai giallorossi, che rilanciano così le proprie quotazioni nell’ambito di un posto europeo: il sesto posto della Lazio, sconfitta 5-0 dal Bologna, dista ora solamente 2 punti.

La prima vera occasione della partita arriva alla mezzora: calcio d’angolo calciato da Paredes, Mancini trova una deviazione al volo, Deiola la devia quel tanto che basta per sventare il pericolo. Al 36′ Dovbyk ha l’occasione di sbloccarla: S oulé punta Deiola al vertice dell’area, poi trova Dovbyk al centro, colpo di testa che esce fuori di pochissimo.