Il giorno più triste per l’Italia: addio allo storico presidente

L’Italia dello sport vive il suo giorno più triste: addio allo storico presidente, la commozione di tutti i tifosi

Il giorno di dolore dell’Italia sportiva. Lo sport del nostro paese si è riscoperto un po’ più povero dopo la scomparsa dello storico presidente.

Un presidente capace di guidare al successo l’Italia con le sue cinque medaglie olimpiche. È venuto a mancare il professor Riccardo Agabio, ex presidente della Federginnastica italiana, nonché ex Vice presidente Vicario e anche Reggente del Coni (2013 dopo le dimissioni di Gianni Petrucci). Una morte che scuote il mondo della ginnastica ed in generale il mondo dello sport del nostro paese.

Agabio è morto all’età di 89 anni dopo aver dedicato gran parte della sua vita alla ginnastica. Presidente della FGI per sedici anni (dal 2000 al 2016), il dirigente sardo è stato colui che ha guidato la ginnastica italiana alla conquista di cinque medaglie olimpiche. Sotto la sua presidenza, infatti, sono arrivati l’oro olimpico di Igor Cassina alla sbarra, ma anche l’argento e il bronzo della Squadra di Ritmica, oltre ai due i due bronzi agli anelli di Jury Chechi e Matteo Morandi.

Addio a Agabio, storico presidente della FGI

Ma la sua presidenza non sono soltanto le medaglie olimpiche prima elencate. Negli anni che lo hanno visto guidare la Federginnastica, sono arrivati anche 409 podi tra Mondiali, Europei e coppe del Mondo, oltre ad 85 medaglie juniores e – tornando ai cinque cerchi – sette quarti posti.

Un palmares di tutto rispetto per chi anche da atleta si è saputo far valere. Dopo essere cresciuto nella S.G Amscora di Cagliari, ha esordito con la Nazionale nel 1954 ai Campionati Mondiali di Roma, quindi ha vinto la medaglia d’oro a squadra ai Giochi del Mediterraneo del 1955 e agli Europei di Parigi del 1957.

Una volta terminata la carriera da ginnasta, ha intrapreso quella da tecnico, divenendo Direttore Tecnico della Nazionale di Ginnastica artistica femminile per 10 anni (fino al 1983) e quindi delle Sezioni di Aerobica e Ginnastica Generale negli anni ’90. Grazie ai suoi trionfi sportivi venne nominato Commendatore della Repubblica.

Nel 2005 divenne membro della Giunta Nazionale del Coni, nel 2006 fu nominato Vice Presidente Vicario. Il 14 gennaio 2013 assunse il ruolo di Reggente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in seguito alle dimissioni di Petrucci: incarico che terminò il 19 febbraio 2013 con l’elezione di Giovanni Malagò. Nel 2018 ad Agabio fu assegnato il riconoscimento più importante per lo sport italiano, il Collare d’Oro.

I funerali sono in programma domani alle ore 10.45 presso la la Chiesa SS Martiri a Prato. Nel weekend, il Coni ha invitato tutte le Federazioni a osservare un minuto di silenzio in memoria di Agabio in tutte le manifestazioni sportive che si disputeranno in Italia.