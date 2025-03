Juve, oggi serve una risposta immediata!

Non perdeva in casa con quattro reti al passivo dal 1967, la Juventus. Nella scorsa giornata è accaduto quello che non sarebbe mai dovuto accadere. L’Atalanta ha dominato una partita mai in discussione, e il passivo, per i bianconeri, sarebbe potuto anche essere molto più pesante.

La Juventus non riesce a trovare la retta via sul piano dell’atteggiamento, e dopo il rigore segnato da Retegui si è spenta la luce.

Adesso tocca fare i conti con la consapevolezza del momento e della classifica. Obiettivo chiaro: centrare un piazzamento tra le prime quattro. Una situazione non così semplice da gestire: i tifosi chiedono a gran voce l’esonero di Motta dopo una disfatta storica.

Domenica contro la Fiorentina serve una svolta forte e chiara soprattutto sul piano dell’atteggiamento. Non è possibile vedere una Juventus così remissiva e arrendevole. I bianconeri devono ritrovare quantomeno uno scatto d’orgoglio per finire la stagione limitando i grossi danni di quest’annata negativa.

Le parole di Motta

Le dichiarazioni rilasciate alla Domenica Sportiva: “La Juventus si è sciolta sul 2-0? La prima cosa che dico è che la vittoria dell’Atalanta è meritata, dobbiamo fare i complimenti a questa squadra che sta bene. Abbiamo iniziato molto bene, giocando bene, confrontandoci con una squadra forte e dopo questo episodio del rigore secondo me discutibile abbiamo avuto ancora più difficoltà perché sapevamo prima della partita che affrontavamo una squadra forte e che avrebbe fatto dei contropiedi sui nostri errori attaccando velocemente e dopo il primo gol abbiamo iniziato a sbilanciarsi un po’ troppo, a perdere equilibrio nella nostra fase offensiva permettendo loro di ripartire.

Dopo il secondo gol che abbiamo preso subito all’inizio della ripresa è diventato ancora molto più difficile perché lì ci siamo veramente aperti un po’ troppo contro una squadra che nelle idee e nelle caratteristiche dei giocatori abbiamo sofferto”.

Siete passati dal sogno all’incubo?

“Voi avete parlato tanto di questa situazione ma noi all’interno manteniamo sempre un grande equilibrio e non possiamo parlare ogni settimana di una cosa diversa, manteniamo la nostra linea che è andare gara dopo gara, l’Atalanta ha meritato la vittoria ora abbiamo una settimana per prepararci alla sfida contro la Fiorentina”.