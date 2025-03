La Ducati ora trema: il problema è più grave del previsto

In casa Ducati sta nascendo un problema che è troppo complicato da affrontare: la questione è più grave del previsto

Magari se l’aspettavano oppure era proprio quello che volevano. Di certo, la Ducati si ritrova ancora una volta a dominare il Mondiale, ma questa volta non senza conseguenze.

Le conseguenze negative sono da rintracciare nell’umore di Pecco Bagnaia, decisamente tendente al nero dopo il primo weekend e mezzo di gara. Dopo i due terzi postoi in Thailandia, in Argentina le cose non sono iniziate in maniera migliore con la caduta del venerdì e il quarto posto in qualifica. Tutto il contrario di quel che sta accadendo a Marc Marquez, assoluto dominatore della MotoGp: dopo la doppia vittoria a Buriram, lo spagnolo ha confermato di essere il favorito indiscusso della classe regina conquistando la pole e andando a vincere anche la sprint.

Un dominio che apre però un nuovo fronte: la rivalità con un Pecco Bagnaia che, invece, la Ducati 25 sembra non averla ancora capita. A parlare di questo e a far trapelare che il team di Borgo Panigale dovrà faticare per tenere sotto controllo la questione è Davide Brivio, team manager della Trackhouse in un’intervista a ‘Formulapassion’.

Ducati, rivalità Marquez-Bagnaia: problema grave

Brivio, che in Yamaha ha dovuto gestire la rivalità tra Rossi e Lorenzo, ammette che la scuderia italiana avrà un problema da risolvere.

Un problema però che qualsiasi team vorrebbe avere: “È una situazione in cui se non ci sei vorresti esserci e pensi “magari avere due piloti che lottano per il Mondiale’“. Il problema è che quando ci sei, sai che avrai un bel problema da affrontare: “Quando ti ci trovi -prosegue Brivio – pensi che è una bella bega da gestire. La difficoltà per la squadra è restare neutrali. Non è facile, è una gestione bella, ma complicata“.

Brivio ricorda la sua esperienza in Yamaha: “Ci siamo trovati nella stessa situazione. Ci sono logiche complicate di gestione, serve mantenere un equilibrio tra i due. Nel motorsport però queste cose sono normali, sarà lo stesso in Formula 1 con Leclerc e Hamilton in Ferrari o Norris e Piastri in McLaren“.

Una situazione che richiede però uno sforzo importante da parte dei manager che devono trovare l’equilibrio per non scontentare nessuno: “Non è una cosa semplice” conferma Brivio. Lo sta scoprendo anche la Ducati che spera che Bagnaia trovi presto il giusto feeling con la moto 2025 in modo da poter assistere ad una battaglia più equilibrata e non avere musi lunghi nel team.