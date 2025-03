Napoli, un’altra occasione persa: solo 0-0 al Penzo di Venezia

Quinto pareggio nelle ultime sette giornate per il Napoli, che non va oltre lo 0-0 al Penzo di Venezia. I partenopei sprecano la chance di volare in vetta in solitaria, in attesa del risultato di questa sera tra Atalanta e Inter. Una gara molto combattuta e tenace, che ha visto entrambe le formazioni andare a più riprese vicine al colpo del ko. Sugli scudi Radu, che nel primo tempo ha compiuto un paio di parate rilevanti.

Primo tempo

Prima occasione enorme per il Napoli al minuto 4: Raspadori raccoglie un pallone interessante e si gira, colpendo in pieno il palo. Poco prima ci aveva provato Zerbin in casa Venezia, trovando però un rimpallo della difesa azzurra. Al 7′ Nicolussi Caviglia tenta la conclusione, ma la sfera s’impenna sopra la traversa della porta difesa da Meret. Anche Kike Perez protegge bene la sfera e calcia col mancino, ma la palla finisce alta.

Al 18′ squillo partenopeo con il tiro secco di Raspadori sul quale interviene prontamente Radu. Sugli sviluppi del corner successivo McTominay va a un passo dal vantaggio: la mezzala scozzese svetta e anticipa tutti, in qualche modo la retroguardia di Di Francesco si salva.

Al 41′ la più grande occasione (doppia) per il Venezia: Kike Perez viene neutralizzato da Meret, poi Rrhamani salva sulla linea dopo il tiro a botta sicura di Fila. Nel primo minuto di recupero Lukaku impegna Radu alla super-parata con un colpo di testa ravvicinato.

Secondo tempo

La formazione di Conte spinge sull’acceleratore sin da subito: McTominay è un fattore sulle palle inattive, poi Politano viene fermato in maniera decisiva sul più bello poco dopo l’ora di gioco. Entrambe le formazioni provano ad attaccare senza soluzione di continuità: Kike Perez mette in mezzo un pallone invitantissimo che Gykjaer non raccoglie per un soffio. Il Napoli prova a riordinare le idee, e arriva con pericolosità dalle parti di Radu con Politano che non trova la traiettoria vincente. Al minuto 93 si attiva Okafor che serve un bel pallone per Simeone, che impatta male depositando alto da posizione molto favorevole. Al 95′ l’ultima occasionissima ce l’ha il Venezia, con la staffilata di Nicolussi Caviglia parata da Meret.