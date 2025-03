Roma, Ranieri coccola Dovbyk: “Ha bisogno d’affetto”. Poi parla dello stop di Dybala

Vittoria importante della Roma contro il Cagliari. La decide una rete di Dovbyk nella ripresa, così i giallorossi ritrovano morale e si portano a sole due lunghezze dalla Lazio, sesta.

Al termine della sfida dell’Olimpico il tecnico dei capitolini, Claudio Ranieri, ha parlato ai microfoni di DAZN per commentare il match, iniziando con l’elogiare il protagonista di serata: “Dovbyk? Ragazzo che ha bisogno d’affetto e comprensione. Io e la squadra glielo diamo, non deve vivere solo per il gol, deve trovarsi al posto giusto nel momento giusto e provarci. Sono contento per lui, era importante si sbloccasse”.

Sulla reazione dei suoi dopo l’eliminazione dall’Europa League: “Ho chiesto alla squadra di rialzarci, lo stadio era pieno e ha dimostrato di supportarci. Serviva una partita di grinta, impegno e spirito di sacrificio. Il campionato è diventato difficilissimo nel girone di ritorno, adesso partita dopo partita vedremo cosa avremo fatto”.



Superlativa la prova di Svilar, in una Roma che ritrova solidità difensiva: “Svilar essendo impegnato poco durante le partite, si fa sempre trovare pronto quando deve. E’ importante anche lui. La sosta arriva al momento giusto? Difficile da dire, molti ragazzi andranno con le nazionali, non recupereranno e quando arriveranno dopo due giorni giocheremo. Faremo la conta, perché a Lecce non sarà un campo facile e serviranno le condizioni migliori”.

Poi sulle condizioni di Paulo Dybala: “Ha sentito qualcosa dietro, farà i controlli e speriamo non sia nulla di grave. Entusiasmo dei tifosi? Quando sono arrivato non ho pensato a nulla, mettendo l’elmetto e chiedendo ai ragazzi impegno. Non c’era autostima, il pubblico non era contento. Adesso, invece, i tifosi ci aiutano e ci sostengono, è questa la cosa migliore per un allenatore. È una cosa meravigliosa, non saranno rose e fiori le altre partite che ci aspettano. Con questo pubblico potremo superare ogni scoglio”.