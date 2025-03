Schumacher, addio definitivo: “Succederà a breve”

L’annuncio in diretta del fratello Ralf è una doccia gelata per i tifosi: “Potrebbe accadere molto presto”

Quello tra Michael Schumacher e suo fratello è un legame che resterà per sempre indissolubile. Nulla potrà scalfirlo, nemmeno l’incidente sulle Alpi francesi del 29 dicembre 2013, che ha cambiato la vita del Leggendario pilota tedesco, ma anche della sua famiglia e dello stesso Ralf.

L’ultima uscita pubblica di Ralf Schumacher su Michael risale allo scorso gennaio, quando ha tuonato contro la decisione del Comune di Kerpen – dove l’ex ferrarista è cresciuto e ha mosso i primi passi sui kart – di negargli la cittadinanza onoraria.

“Questo è tipico della Germania e della nostra politica – il suo attacco sui social – Non mi sorprende più nulla della SPD (il Partito Socialdemocratico tedesco, ndr). Quando penso a ciò che mio fratello ha fatto per Kerpen attraverso il suo successo, rimango semplicemente senza parole”.

A ‘Sport 1’, stavolta meno di dieci giorni fa, Ralf Schumacher ha criticato chi ha fatto e fa del parallelismo tra l’approdo di Michael alla Ferrari con quello, freschissimo, di Lewis Hamilton: “Il trasferimento dell’inglese a Maranello è ovviamente una grande storia per la Formula 1, però il confronto che si fa con mio fratello non è realistico.

Quando Michael è passato alla Ferrari – ha evidenziato – non solo era il campione del mondo in carica, ma per tutti anche il miglior pilota in circolazione. Entrambe le cose non valgono più per Lewis. Michael ebbe poi bisogno di cinque anni difficili per vincere il suo primo titolo, mentre Hamilton non avrà tutto questo tempo”.

Ralf Schumacher ‘gela’ Doohan: “Briatore potrebbe lasciarlo fuori molto presto”

Come si nota, Ralf è un opinionista molto pungente, senza peli sulla lingua. Intervistato da ‘Sky Deutschland’, questa volta il fratello di Schumacher si è espresso sul team Alpine. In particolare sul futuro del pilota australiano Jack Doohan, che Flavio Briatore potrebbe silurare dopo pochi GP, addirittura già dopo Melbourne, qualora non dovesse dare risultati soddisfacenti.

“Probabilmente Doohan non ha impressionato molto nei test, ma da quanto ho sentito, potrebbe essere sostituito presto – le parole di Ralf – Flavio Briatore ne è consapevole e potrebbe decidere di lasciarlo fuori già dopo Melbourne. Jack non sembra avere un futuro brillante davanti a sé, adesso deve dare il massimo per guadagnarsi la permanenza in Formula 1″.