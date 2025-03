Super Bologna, 5-0 alla Lazio. Italiano: “Ma ora inizia un ciclo di partite toste”

Roboante vittoria del Bologna sulla Lazio che ha del clamoroso per le proporzioni: 5-0 in quello che era uno scontro diretto per la qualificazione alla prossima Champions League, con i rossoblu che ora possono davvero sognare di confermare quanto di straordinario fatto nella passata stagione.

Il tecnico dei felsinei, Vincenzo Italiano, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il match mostrando tutta la propria soddisfazione per un traguardo del genere ottenuto dai suoi oggi: “Mi rende felice il rapporto che si sta instaurando tra noi della squadra ed i nostri tifosi: entrare in questo stadio è uno spettacolo ogni volta, il popolo rossoblù ci sostiene dal primo all’ultimo minuto, i ragazzi sentono la responsabilità e ci tengo a ringraziare, con tutto il cuore, la tifoseria. Oggi iniziamo un ciclo di partite toste: l’inizio con la Lazio è frutto di un lavoro settimanale, fatto con la massima applicazione e con attenzione. Temevamo la Lazio per quanto ha mostrato fin qui: appena abbiamo lasciato spazio ne stavano approfittando, prima Marusic, poi Zaccagni”.

Sugli aspetti tattici che si sono rivelati decisivi per la vittoria odierna: “Pressing? Noi proviamo sempre a coprire la palla, evitando il palleggio altrui e la squadra questo concetto lo ha assimilato in fretta, oggi siamo cresciuti e migliorati ogni volta che recuperavamo palla. La qualità, sotto l’aspetto tecnico, l’ha tirata fuori ogni giocatore che ha messo piede in campo. Gli errori sono davvero pochi: possiamo toglierci soddisfazioni. Abbiamo però ancora da incontrare squadre in alto in classifica”.

La spinta oggi è arrivata anche da chi è subentrato a partita in corso: “Quando si parla di squadra, non si deve parlare solo degli undici titolari. La squadra si vede in allenamento, dove prova con tutti gli effettivi. Hanno giocato in sedici oggi, ma ogni gol era festeggiato da tutti. Questo è un gruppo unito”.