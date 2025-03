Dalla Spagna, il Barcellona perde un centrocampista per il resto della stagione

Il Barcellona perde un pezzo importante, dopo l’infortunio a Inigo Martinez che non ha potuto rispondere alla convocazione di De la Fuente (sostituito dall’ex Juventus Huijsen), dovrà rinunciare anche a Marc Casadó. Il centrocampista cresciuto nella cantera blaugrana ha riportato un problema ad un ginocchio. Secondo quanto riportato da Sport in Spagna, il centrocampista classe 2003 dovrà quindi stare fermo per un lungo periodo. In base a quale sarà il legamento lesionato nel ginocchio il centrocampista dovrà affrontare un periodo di stop più o meno lungo. Almeno due mesi out riporta il quotidiano catalano.

In Nazionale, al posto di Casadó, il CT iberico Luis De la Fuente ha convocato il centrocampista del Bayer Leverkusen Alex Garcia, arrivato in Germania all’inizio di questa stagione dall’altra formazione Catalana il Girona.

Flick rinuncia ad una alternativa

Senza Casadó, il Barcellona e il suo tecnico Hansi Flick dovranno fare a meno di un’alternativa importantissima nel centrocampo della formazione catalana. Il centrocampista in questa stagione è stato fondamentale nelle scelte del tecnico tedesco. Infatti, quando Pedri, de Jong e soprattutto Gavi non sono stati a disposizione, Casadó ha rappresentato una certezza per il Barça. Una certezza che per il resto della stagione o quasi Flick perderà. Nel quarto di finale contro il Borussia Dortmund e anche in una eventuale semifinale contro Inter o Bayern Monaco, il Barcellona non avrà il suo primo cambio a centrocampo.

Una potenziale buona notizia per l’Inter che del centrocampo fa una delle sue migliori armi. E di fatto pareggia il conto delle assenze a centrocampo. Infatti ai nerazzurri in una eventuale semifinale di Champions League contro il Barcellona, mancherà Zielinski tanto quanto ai catalani mancherà Casadò. Insomma, Inzaghi e Flick si trovano ad affrontare un finale di stagione molto importante senza due pedine di ricambio molto importanti nello scacchiere delle due rose.