Gattuso furioso, clamorosa lite in diretta tv! L’accaduto

Grazie al suo stile di gioco, alla combattività, alla intransigente e alla spiccata mentalità vincente, è diventato una figura iconica del calcio mondiale.

Gennaro Ivan Gattuso è nato il 9 gennaio 1978 nella città di Corigliano Calabro in Italia, e ha mosso i suoi primi passi calcistici a Perugia, dove ha esordito in prima squadra. Poi il passaggio ai Rangers scozzesi, per poi tornare in Italia nelle fila della Salernitana, e nel 1999 il passaggio al Milan, che segnò la sua carriera calcistica. A San Siro diventa una leggenda, rimanendovi 13 anni e giocando complessivamente 468 partite. Ha concluso la sua carriera calcistica nel 2013 come giocatore del Sion svizzero, e in quel club è subito passato ad allenare e ha assunto la guida della prima squadra.