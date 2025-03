Inter, Inzaghi perde un altro titolare: l’infortunio è più serio del previsto, il comunicato

Denzel Dumfries, a causa dell’infortunio rimediato contro l’Atalanta, non prenderà parte ai prossimi impegni con l’Olanda che ha aggiornato circa le sue condizioni con un breve comunicato in cui ha spiegato che il laterale dell’Inter resterà a Milano dopo il problema alla coscia e non andrà neanche in ritiro.

Aggiornamenti nelle prossime ore sull’entità dell’infortunio di Denzel Dumfries con gli esami strumentali che chiariranno i tempi di recupero in vista del prossimo impegno di campionato contro l’Udinese in programma a fine marzo al rientro dalla sosta per le Nazionali.

Un’altra tegola per l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, che dopo gli infortuni di Matteo Darmian, Federico Dimarco e Nicola Zalewski è alle prese con un nuovo stop sulle corsie esterne nella speranza di poter recuperare tutto al rientro dopo la pausa.

INZAGHI SPIEGA L’INFORTUNIO DI DUMFRIES

“Ha avuto un indolenzimento, sarà valutato. Lui era tranquillo, mi ha detto di aspettare per il cambio ma non si è accorto che lo avevo già cambiato”, aveva dichiarato ieri Simone Inzaghi nel post-partita proprio sull’infortunio di Denzel Dumfries.

La buona notizia per il tecnico piacentino è arrivata in mattinata dalla Polonia, con la Nazionale che ha deciso di rispedire a Milano, Nicola Zalewski non al meglio dopo il risentimento al soleo della gamba destra: stando alle ultime indiscrezioni, l’ex Roma dovrebbe tornare a disposizione per la sfida contro l’Udinese in programma al rientro dopo la sosta.

Simone Inzaghi, senza i calciatori convocati in Nazionale, proseguirà a lavorare ad Appiano Gentile in vista di un mese decisivo con l’Inter impegnata su più fronti e, soprattutto in vista della doppia sfida di Coppa Italia e Champions League contro Milan e Bayern Monaco, rispettivamente valevoli per le semifinali e i quarti di finale.