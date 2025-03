Jacobs, spunta un nuovo caso: “È violenza”

Spunta un nuovo caso con protagonista Marcell Jacobs. Arriva un annuncio che lascia di stucco i fan: “Questa è violenza”, sono tutti senza parole

Marcell Jacobs è finito al centro di un caso per una storia che lo vede, suo malgrado, protagonista. Nelle ultime ore è spuntato un nuovo caso con un annuncio arrivato dal diretto interessato che ha sparato a zero sulla questione, usando parole molto forti. Ciò ha lasciato sbigottiti i fan che stentano a credere a quanto successo, mentre la notizia sta facendo già il giro del web dove ne parlano praticamente tutti.

Come noto l’ex lunghista italiano è finito al centro di diverse discussioni per il caso di spy story che riguarda il fratello di Filippo Tortu che in pratica pagò per avere le analisi del velocista. Non solo Jacobs, ma a finire sotto intercettazione furono, oltre allo stesso classe ’94, anche il manager Magnani, il nutrizionista e l’ormai ex coach Paolo Camossi. Proprio quest’ultimo ha fatto esplodere una vera e propria bomba, non risparmiando parole molto dure su quanto accaduto.

Jacobs, spunta la verità: clamoroso annuncio

L’allenatore si è espresso nel corso di un’intervista rilasciata a “La Stampa” in cui non si è sottratto nel rispondere alle domande più scomode, togliendosi diversi sassolini dalle scarpe e sparando a zero su questa vicenda, naturalmente prendendosela con Tortu.

Camossi ha sfogato tutta la sua rabbia e frustrazione per una situazione che l’ha fatto stare male, pur non avendo colpe. Nel mirino c’è questa spy story, bollata con parole durissime da parte dell’ex saltatore. “Io e Jacobs siamo stati spiati come dentro ad un film, davamo fastidio a chi c’era prima di noi” è il succo del suo discorso. Poi entra nei dettagli: “Marcell ha cancellato gerarchie sociali e sportive, ma evidentemente a qualcuno non stava bene ciò”.

E qui entra in gioco la nota vicenda con protagonista Tortu. Questa è la spiegazione che l’ex coach si è dato sulla triste storia: “Non è facile accettare quando arriva qualcuno semplicemente più forte di te e ti batte. Non è nemmeno scontato che l’intero movimento apprezzi il progresso. Aspettiamo l’inchiesta, ma spiare per me è inaccettabile, è violenza“, è la frase cult utilizzata.

Jacobs e il suo ex allenatore si sono sentiti sottratti della propria privacy e dire che qualcuno voleva farli passare dalla parte del torto: “Ho sentito tante brutte cose e ci sono rimasto male. Qualcuno ha cavalcato questo tentativo di diffamazione e agguato” chiude.