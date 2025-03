Juve, buone notizie dopo l’infortunio contro la Fiorentina: il titolarissimo andrà in Nazionale

Dopo le due sconfitte consecutive contro Atalanta e Fiorentina nella giornata di oggi c’è stata molta apprensione intorno all’infortunio di Andrea Cambiaso alla caviglia: il terzino della Juventus dopo aver sostituito Nico Gonzalez nel match dell’Artemio Franchi, è restato in campo meno di mezz’ora dovendo poi abbandonare il terreno di gioco per un problema fisico nei minuti conclusivi del match.

L’ex Bologna e Genoa ha abbandonato il terreno di gioco molto dolorante per un problema alla caviglia sinistra: l’infortunio è stato valutato nel primo pomeriggio di oggi con l’esito degli esami a cui si è sottoposto svelato poco dopo l’ora di pranzo. Una buona notizia per l’esterno della Juventus che potrà rispondere alla convocazione dell’Italia per il doppio impegno di Nations League con la Germania.

Gli accertamenti a cui si è sottoposto hanno escluso problemi maggiori per il terzino bianconero che presto raggiungerà il ritiro dell’Italia rispondendo presente alla convocazione del commissario tecnico Luciano Spalletti con la Juventus che verrà rappresentata da lui e da Federico Gatti dopo l’esclusione di Manuel Locatelli.

Infortunio Cambiaso e non solo: giorno di riposo per la Juve dopo il KO di Firenze

Un’ottima notizia per la Juventus e per Thiago Motta, con la Vecchia Signora che quest’oggi osserverà una giornata di riposo per poi riprendere a lavorare e ad allenarsi, senza i calciatori impegnati con le rispettive nazionali direttamente da domani.

Thiago Motta e Cristiano Giuntoli sfrutteranno la sosta per ricaricare le batterie facendo emergere ciò che non è andato in quest’ultimo mese e mezzo in cui la Juventus è stata eliminata ai play-off di Champions League dal PSV Eindhoven, dai quarti di finale di Coppa Italia dall’Empoli dopo i calci di rigore, finendo per subire due delle sconfitte più sonore della stagione (7 gol subiti e 0 fatti) con i bianconeri che hanno abbandonato il primato di difesa meno battuta d’Italia.