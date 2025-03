Juventus senz’anima, tifosi infuriati e un grande ex attacca…

La Juventus continua a vivere un periodo difficile, come dimostra la pesante sconfitta 3-0 contro la Fiorentina. La squadra è uscita dal campo con sguardi vuoti e teste basse. La tristezza che si respirava dentro e fuori dagli spogliatoi dopo la partita sono segnali di una squadra che sembra aver perso la propria identità. La squadra di Thiago Motta ha incassato due sconfitte consecutive contro Atalanta e Fiorentina, per un totale di sette gol subiti, lasciando il quarto posto in Serie A al Bologna. Ma la domanda che tutti si pongono è: dove è la reazione della Juventus, da Juventus?

Juventus in crisi: la mancanza di reazione ai colpi subiti

Al termine della partita con la Fiorentina, le immagini dei giocatori juventini che, con lo sguardo abbattuto, si sono avvicinati ai pochi tifosi presenti, sono diventate emblematiche di una squadra che sembra incapace di reagire. E anche l’ex bandiera bianconera Alessandro Del Piero non ha fatto sconti: “Quando non c’è reazione ai colpi dell’avversario, significa che sei proprio in uno stato molto, molto basso“. Un commento quello dell storico capitano della Juve che fa eco alle voci dei tifosi e mette in luce una realtà preoccupante. Infatti, se la Juventus è storicamente nota per la sua resilienza, al momento appare fragilissima. Incapace di rialzarsi nei momenti cruciali. La mancanza di carattere, di quello “spirito Juve” che ha sempre contraddistinto la squadra, è un aspetto che preoccupa non solo i tifosi, ma anche gli ex giocatori.

Giuntoli alla squadra: la speranza di una ripresa

Dopo la partita, Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, avrebbe avuto un confronto diretto con la squadra negli spogliatoi. Il suo discorso è stato l’ennesimo tentativo di scuotere i giocatori, in un momento difficile. Potrebbe essere un’opportunità per riprendersi. La Juventus deve trovare il modo di reagire, di ritrovare la propria forza, se vuole sperare ancora nel 4° posto.