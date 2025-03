Naufragio Ferrari, Leclerc incredulo: non può averlo detto davvero

La Ferrari naufraga a Melbourne in un GP caratterizzato dalla pioggia e Leclerc resta senza parole dopo quanto ha sentito: non può averlo detto

Non può averlo detto davvero. Charles Leclerc resta di stucco quando ascolta il team radio del suo ingegnere di pista Bryan Bozzi.

Una comunicazione tra il pilota e i box che ha fatto scalpore per l’assurdità di tutta la vicenda. Assurda come il Gp di Melbourne per la Ferrari, una gara da dimenticare e che, sperano a Maranello, non sia l’indizio di una stagione da archiviare sotto la voce fallimento. Certo l’inizio è stato dei peggiori con Leclerc ottavo ed Hamilton decimo in gara, dopo delle qualifiche che avevano visto i due ferraristi mai in corsa per la pole.

In gara si sperava nella pioggia ed, invece, proprio la pioggia ha peggiorato ulteriormente le cose. Leclerc è stato anche protagonista di un testa coda che gli ha fatto perdere diverse posizioni, negandogli la possibilità di agguantare un podio che avrebbe dato un altro sapore al fine settimana australiano. Il monegasco si è assunto la responsabilità di quanto accaduto, affermando che l’errore più grande è stato il suo e non quello dei box riferito alla strategia.

Però proprio dai box ha ascoltato parole che non avrebbe mai voluto sentire e che lo hanno un po’ infastidito.

Leclerc, il team radio fa ridere: Charles è incredulo

Tutto accade quando la pioggia cade copiosa a Melbourne. Leclerc nota che l’abitacolo sta imbarcando acqua e lo dice al suo ingegnere di pista, Bryan Bozzi.

“C’è qualche perdita?” chiede via radio il pilota, quindi aggiunge più volte: “Ho il sedile pieno d’acqua“. A questo punto arriva la risposta di Bozzi: “Deve essere l’acqua“. Una frase che Leclerc accetta in maniera un po’ scocciata, visto che avrebbe voluto conoscere il motivo della presenza dell’acqua nell’abitacolo: “Aggiungiamo questo alle parole di saggezza“, la controreplica seccata del monegasco.

Un team radio che è diventato immediatamente virale sui social, scatenando anche l’ironia dei tifosi per l’ovvietà della risposta arrivata dai box a Leclerc. Un Leclerc apparso particolarmente affranto dopo l’ottavo posto di Melbourne, un po’ come tutto il team. Lui e Hamilton aspettavano sicuramente altre indicazioni dalla prima gara dell’anno ed ora i dubbi aleggiano su Maranello. Per fugarli via servirà una super gara in Cina tra sette giorni: sarà già l’ora della verità per la Ferrari, sperando in comunicazioni un po’ meno ovvie.