Pedullà: “Serie B, due panchine scottano!”

In Serie B le venti squadre sono pronte al rush finale. Ogni società, escluso forse il Sassuolo involato verso la promozione, in questa fase prova ad affrontare i problemi e cambiare ritmo e raggiungere i propri obiettivi. Nell’ultimo fine settimane le delusioni più forti sono state quelle di Palermo e Brescia, entrambe uscite sconfitte da partite molto importante. Nel caso dei rosanero anche con forti delusioni e delle Rondinelle con la sensazione di aver buttato al vento una buona occasione per ripartire. Palermo e Brescia ora si trova ad inseguire, rispettivamente i playoff e la salvezza, in situazioni simili in cui l’allenatore è in discussione.

Palermo, Dionisi a forte rischio

In vantaggio 2-0, in casa, contro la Cremonese, fino al minuto 73 grazie ai gol di Gomes e Brunori, il Palermo venerdì sera si è buttato via. Dopo il raddoppio di Brunori al 72’, la squadra di Dionisi è crollata. Azzi al 74’, Valoti al minuto 86 e Collocolo allo scadere al 95’ hanno clamorosamente ribaltato il risultato. Una sconfitta che ha messo in fortissima discussione la panchina di Alessio Dionisi, che non perdeva dallo scorso 31 gennaio e che con l’entusiasmo dell’arrivo di Pohjanpalo sembrava aver cambiato passo.

In realtà, ora l’ex allenatore di Empoli e Sassuolo è più a rischio che mai così come i playoff per il Palermo, al momento 9° in classifica. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, Dionisi potrebbe saltare in queste ore, ma non è ancora chiaro chi potrebbe sostituirlo e non ci sarebbero stati contatti con Liverani finora.

Maran sfiduciato a metà

Nel pomeriggio di sabato, anche il Brescia ha subito una sconfitta importante nella corsa salvezza. Le Rondinelle sono state battute e superate dal Frosinone, vittorioso di fronte al pubblico di casa. Il Brescia, ora, rischia più che mai di finire nuovamente retrocessa (retrocessione che ha evitato col ripescaggio due stagioni fa). Secondo Pedullà. Maran non gode più della fiducia del vulcanico presidente e proprietario del Brescia Massimo Cellino. Il tecnico già esonerato e richiamato è a forte rischio, ma ha ancora il supporto della squadra.