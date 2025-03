Schumacher, fine della leggenda: tristezza tra i tifosi

Alla fine arriva il colpo di scena su Schumacher: i grandi fan dell’ex pilota Ferrari rimangono a bocca aperta

Michael Schumacher è stato sicuramente uno dei piloti di Formula 1 più vincenti e iconici di sempre. Parlano per sé i sette mondiali vinti, 91 vittorie in carriera, 68 pole position, 77 giri veloci, 13 GP conquistati nel 2004 e presente in tutti i podi in una singola stagione.

Record incredibili che sembrano destinati alla storia, ma come ci ha insegnato e continua ad insegnarci lo sport “I record sono fatti per essere battuti”. Proprio in questo caso è stato stracciato un primato che apparteneva proprio al grande Schumacher.

Superato Schumacher: la realtà parla chiaro

Il quotidiano tedesco della Süddeutsche ha esaltato il binomio Hamilton-Ferrari: “Sono la nuova coppia da sogno della Formula 1, a patto che tra loro scatti la giusta sintonia. Dopotutto, non sono solo le emozioni a moltiplicarsi, ma anche gli ego più grandi che si possano immaginare a sommarsi”



“Il pilota di maggior successo e il team più longevo erano in balia l’uno dell’altro – racconta il giornale -. Le vibrazioni si avvertono fin dal primo allenamento di inizio stagione. La Ferrari è l’ultima grande avventura nella carriera di Lewis Hamilton. Per questo è disposto a rischiare di nuovo tutto”.

Il paragone con Schumacher non poteva mancare: “L’operazione di Hamilton rappresenta il più grande trasferimento da quando Michael Schumacher è entrato in Ferrari trent’anni fa, salvando la Scuderia da 21 anni senza un titolo mondiale. Ora ne sono passati 18. Il fatto che Hamilton voglia porre fine a questa fase di stallo sul terreno di Schumacher e incoronarsi così otto volte campione e unico campione del mondo con record, amplia ulteriormente la dimensione storica. Ciò aumenta anche l’altezza della caduta. Se Hamilton fallisse nel suo tentativo di mettere la ciliegina sulla torta della propria carriera, ciò significherebbe probabilmente la fine della leggenda“.