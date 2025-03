Tragedia nello sport, addio ad un personaggio storico

Si è spento per un arresto cardiaco a all’età di 70 anni dopo una vita tra i principi dello sport e la politica

È difficile parlare di una vita spazzata via in un attimo. Lo sport italiano e non solo deve purtroppo avere a che fare con questa bruttissima notizia che si unisce alla politica e che lascia tutti senza parole, soprattutto per le circostanze con cui è avvenuta.

Questi fatti sono notizie di cui non vorremmo mai parlare, ma che purtroppo fanno parte della vita e dunque ci ritroviamo a dover raccontare, sempre con grande rispetto verso la famiglia e unendoci al dolore struggente che stanno vivendo in primis le persone vicine.

Lutto nello sport, viene a mancare a 70 anni

È venuto a mancare Fulvio Lorenzetti all’età di 70 anni per un malore improvviso. Uomo di sport specialmente con il karate ed ex consigliere comunale di Forza Italia, si è spento nella giornata di mercoledì preso l’ospedale di Taormina a causa di un arresto cardiaco.

Fulvio si era trasferito da anni a Castiglione di Sicilia con la compagna e proprio sull’isola continuava ad insegnare l’arte marziale del karate. Già a Crema aveva gestito per diverso tempo la palestra del Dojo Mishima, affiliata alla federazione di cui era stato presidente ovvero l’Ukida.

Era un punto di riferimento essendo stato membro dell’Associazione nazionale atleti azzurri d’Italia, socio del Panathlon club Crema. Cintura nera ottavo dan, capace di organizzare in città diverse manifestazioni della disciplina di alto livello al PalaBertoni.

In ambito politico è stato fondatore e responsabile del movimento Alternativa per l’Italia, oltre ad esser stato consigliere comunale durante l’amministrazione dal sindaco Bruno Bruttomesso. Insomma, un uomo che ha sempre messo il bene comune in primo piano, nello sport così come nella politica.