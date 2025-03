Addio allo storico campione, tifosi stravolti dal dolore

Lutto nel mondo dello sport che saluta uno dei giocatori più iconici di questo sport, oltre che miglior giocatore in alcune statistiche

Una pessima notizia stravolge tutti nel mondo dello sport. È venuto a mancare un autentico campione, capace di entrare nei libri di storia della sua disciplina e non solo. La notizia ha naturalmente presto fatto il giro del mondo con grande tristezza dei fan.

Nonostante siano passati anni da quando ha smesso di giocare a livello professionistico, ciò che ha fatto all’interno della lega è passato allo storia e dunque ancora oggi il suo nome è protagonista di alcune imprese che resteranno per sempre nella memorai di tutti.

È stato campione: ecco il ricordo

Donald Watts detto Slick è stato un playmaker NBA che sebbene non riuscì ad entrare in NBA tramite Draft, riuscì comunque a firmare per un team della lega di basket più famosa al mondo con i Seattle SuperSonics. Nel 1975/1976 fece la sua miglior stagione in carriera entrando nella NBA All-Defensive First Team.

Inoltre nello stesso anno diventò anche il miglior assistman della stagione nonché il numero uno per quanto riguarda le palle palle rubate. Tutt’ora è il sesto migliore giocatore di sempre proprio per palle rubate di media a partita NBA nella stagione regolare con 2.20.

Oltre ai SuperSonics, giocò anche con i New Orleans Jazz e Houston Rockets, ritirandosi nel 1979. È però a Seattle che rubò il cuore di tutti diventando un vero e proprio idolo: iconica la sua bandana sulla testa rasata che lo rendeva riconoscibile a tutti.

In totale in NBA ha disputato ben 438 partite anche se la terza e quarta stagione ai Sonics restano le sue stagioni con i numeri più alti con 13 punti e 8 assist di media. Purtroppo non è riuscito a vincere il titolo NBA nonché l’unico dei Seattle nel 1979 perché a metà stagione del 1977/1978 è stato scambiato.