Bagnaia sbotta, Ducati in allarme: c’è un problema misterioso

Pecco Bagnaia continua il suo momento no e dopo il Gp d’Argentina spunta un problema misterioso: di cosa si tratta

Giù dal podio, mentre Marc Marquez prende il largo in classifica. In casa Ducati sono felici a metà, perché lo spagnolo vince sempre e comunque, mentre Bagnaia si ritrova in un momento di crisi.

Il vice-campione del mondo ha collezionato un quarto posto in Argentina, dopo aver chiuso terzo nella gara domenicale in Thailandia. Finora è stato sempre dietro non soltanto al suo compagno di squadra Marquez, ma anche al fratello Alex e il distacco dai due è già abbastanza pesante. Questo pone degli interrogativi che sono emersi subito dopo la fine del Gp sudamericano.

Un Bagnaia che, nelle intervista del post gara, ha detto esplicitamente che non riesce a trovare il feeling con la moto come lo scorso anno: “Bisogna lavorare e ci sono un po’ di cose da capire. Non riesco a guidare come al solito, non ho il feeling della scorsa stagione. Dobbiamo capire perché e tornare ad averlo” le parole del pilota piemontese. Parole accompagnate anche dal riferimento ad un problema all’anteriore che è stato al centro anche delle dichiarazioni di Dall’Igna.

Bagnaia, il problema misterioso: non c’entra la gomma

Anche Pecco Bagnaia ha voluto fare un riferimento all’anteriore, parlando di un problema, ma senza soffermarsi più di tanto sulle difficoltà avute.

Stessa cosa fatta anche da Dall’Igna nel post gara, con una precisazione in più: nessun riferimento alla gomma. “Ora vediamo se aveva qualche piccolo problema all’anteriore, ci diamo un’occhiata. Niente a che fare però con le gomme però, ci tengo a sottolinearlo subito“. Di che problema si tratta? Lo si scoprirà probabilmente nei prossimi giorni, ma è comunque evidente il grande momento di difficoltà che sta attraversando Bagnaia.

I 31 punti di ritardo dopo appena due gare da Marc Marquez sono molti e servirà una svolta immediata per poter davvero essere lui lo sfidante dello spagnolo per il titolo. Finora non lo è stato, tanto che il #93, magari anche provocando un po’, ha detto che “al momento è Alex è il mio rivale per il titolo“, aggiungendo poi: “Meglio lui di chiunque altro“. Ci si attendeva una battaglia tutta interna alla Ducati ufficiale per il titolo, invece la MotoGp sta assumendo i contorni di una sfida in famiglia tra i fratelli Marquez. A Bagnaia il compito di inserirsi e regalare qualche emozione in un mondiale che sembra già assegnato.