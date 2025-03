Barcellona, che spettacolo! E Szczesny lancia un messaggio alla Juve…

Barcellona scatenato. Primato in campionato, con la vittoria del Wanda Metropolitano contro l’Atletico Madrid in rimonta. Poi anche la proiezione sulla Champions League, nella quale i blaugrana lotteranno ai quarti di finale contro il Borussia Dortmund. La truppa di Flick continua a correre e vuole proseguire sul binario tracciato con costanza e precisione.

Nonostante l’infortunio di Casadò, costretto anzitempo a terminare la stagione per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio, i blaugrana si trovano in un momento top.

Nel frattempo Szczesny lancia un messaggio…

Szczesny ha ritrovato la titolarità e ha lanciato un messaggio alla Juve, la sua ex squadra: “La Juventus punta soprattutto a raggiungere risultati, mentre il Barcellona vive il calcio con gioia, un sentimento che si diffonde facilmente. È naturale che così tanti fan nel mondo siano attratti da questo modo di giocare. Ciò che mi rende più felice qui al Barcellona è l’emozione associata al bel calcio, che è una sensazione completamente diversa da quella a cui sono abituato”.

Flick ha parlato così dopo l’acuto contro l’Atletico

Il tecnico dei blaugrana Hansi Flick ha parlato così in conferenza dopo la vittoria importantissima contro l’Atletico Madrid: “Abbiamo avuto molto possesso palla, anche nel primo tempo. Abbiamo commesso qualche errore e dato all’Atlético la possibilità di segnare due gol. Ma abbiamo creduto nel nostro stile. C’è un ottimo rapporto in campo e nello spogliatoio; tutti lavorano nella stessa direzione; siamo una famiglia. Quello che provo come allenatore è incredibile. Mi piace molto lavorare per questo club. Non so se il mio periodo qui è simile al mio periodo al Bayern perché erano situazioni diverse. Stavamo affrontando il periodo del COVID ed era una situazione totalmente diversa, ma quello che sento è molto buono”.

“Yamal? Lamine ha fatto una grande partita oggi e il gol è stato molto importante per noi. Lewandowski? Abbiamo avuto una reazione molto positiva dopo aver discusso se ci fosse o meno un fallo di mano nel gol dell’Atlético. Con il loro gol, abbiamo iniziato a credere di poter cambiare il risultato”.