Dramma per il campionissimo: operazione e carriera a rischio

Per lui è davvero un brutto momento: il 4 febbraio scorso è morta la mamma. “Senza di lei nessuno dei miei successi personali sarebbe stato possibile”

Infortunio grave per uno degli sportivi più famosi e vincenti al mondo. L’annuncio è stato dato sui social dal diretto interessato, già sottopostosi a un intervento chirurgico. Si parla di carriera a rischio.

Tutti lo conoscono, anche chi non segue lo sport. Il suo in particolare. Siamo ai livelli di Michael Jordan, di Michael Schumacher. Di Diego Armando Maradona, Leo Messi e Cristiano Ronaldo. La storia del golf, recente e del passato, ha un volto e un nome ben precisi: quello di Tiger Woods.

Vincitore di 15 tornei major, stella planetaria diventata precocemente la più luminosa di tutte. E la più ricca. Ha fatto e continua a far parlare di sé per quello che fa sul verde e per la sua vita al di fuori. Come è stato detto spesso, una vita tra eccessi (un centinaio di amanti, l’arresto nel 2017 per guida in stato di ebbrezza) e successi. Un’infinità di successi che fanno di lui il miglior golfista di tutti i tempi.

Woods non è più un ragazzino, oggi ha 49 anni e la sua carriera potrebbe aver imboccato la strada del tramonto. C’è chi dice che l’ultimo infortunio possa mettere la parola fine, ma questo lo capiremo soltanto nei prossimi mesi. Intanto va registrato lo stop, piuttosto serio perché parliamo del tendine d’Achille.

Dalla morte della madre al nuovo infortunio: è un brutto momento per Tiger Woods

Tramite i suoi social, è stato lo stesso Woods a rendere pubblico il nuovo guaio fisico: “Quando ho iniziato ad intensificare i miei allenamenti e la mia pratica a casa, ho sentito un forte dolore al tendine d’Achille sinistro“, l’incipit del suo post Instagram.

Lo statunitense ha poi rivelato di essersi già sottoposto a un’operazione al tendine la scorsa settimana, dal dottor Charlton Stucken dell’ospedale per chirurgia speciale di West Palm Beach, in Florida. “L’intervento è andato bene e ci aspettiamo una completa guarigione”, le parole del dottor Stucken. “Sono tornato a casa ora – il messaggio successivo di Woods – Ho intenzione di concentrarmi sulla mia guarigione e riabilitazione, grazie per tutto il supporto”.

La Leggenda del golf si è era già rotto il tendine d’Achille, anche se quello destro. Per lui è un brutto momento, dall’estate scorsa convive con un problema alla schiena e lo scorso ha abbandonato il Genesis Invitational per via della morte della madre Kultida, scomparsa all’età di 78 anni il 4 febbraio scorso.

“Era la mia più grande fan e la mia più grande sostenitrice – le parole di Woods in ricordo della mamma – Senza di lei nessuno dei miei successi personali sarebbe stato possibile”.